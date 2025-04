Znudzeni brakiem nowości w Diablo 4? Zagrajcie w kolejny sezon Project Diablo 2

Diablo 5 prędko nie ujrzymy. Blizzard ma ambitne plany wobec czwartej odsłony serii i zamierza rozwijać grę jeszcze przynajmniej dziesięć lat. Menadżer serii, Rod Fergusson, w najnowszym wywiadzie przyznał, że roadmapa Diablo 4 została rozpisana na kolejnych kilkanaście lat, więc fani produkcji nie muszą martwić się o nową zawartość. Mimo to gracze już długo czekają na kolejny sezon rozgrywek w Diablo 4. Jeżeli nie możecie się go doczekać, a wciąż pałacie sympatią do Diablo 2, to sprawdźcie nowości, jakie przygotowali twórcy moda Project Diablo 2, którzy ogłosili szczegóły jedenastego sezonu.

Project Diablo 2 ogłasza nowości w 11. sezonie rozgrywek

Choć Blizzard skupia się obecnie na rozwoju Diablo 4, wielu graczy czuje, że Diablo 2 zostało przez twórców porzucone. Społeczność jednak nie zamierza na to pozwolić. Project Diablo 2 to projekt, który od lat podtrzymuje ducha klasycznej odsłony serii, oferując regularne resetowanie drabinki rankingowej oraz ciągłe aktualizacje i rozwój gry.