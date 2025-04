Zapomniana odsłona Battlefielda otrzyma duchowego następcę. Heroes of Valor w pierwszym zwiastunie

Dawno temu, gdy rynek gier free-to-play jeszcze nie był tak rozwinięty, najwięksi wydawcy wypuszczali darmowe gry na licencjach znanych marek. Zazwyczaj były to mało udane, wieloosobowe produkcje, którym bliżej było do mobilnych gier, niż pełnoprawnych pozycji. Wyjątkiem od tej reguły był Battlefield Heroes, czyli utrzymana w kreskówkowej oprawie darmowa wersja słynnej serii strzelanek, która została wydana w 2009 roku. Electronic Arts zdecydowało się zamknąć serwery gry dopiero w 2015 roku, ale wciąż jest wielu graczy, którzy tęsknią za tą produkcją. Chociaż nie ma szans na kontynuację lub zmartwychwstanie Battlefield Heroes, to studio Fancy Cat Interactive stworzyło duchowego następcę, który wkrótce doczeka się oficjalnej premiery.

Heroes of Valor – duchowy następca Battlefield Heroes w pierwszym zwiastunie

Jak głosi wypuszczony przez wydawcę Iceberg Interactive komunikat prasowy: Heroes of Valor to „Battlefield Heroes, w którego faktycznie możesz zagrać”. I nie ma w tym przesady – gra bezwstydnie kopiuje założenia rozgrywki, ale również stylizowaną oprawę wizualną, będąc w zasadzie duchowym następcą kultowego zapomnianego Battlefielda.