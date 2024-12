Dragon Age: The Veilguard dostępna w promocji. Cena gry spadła zaledwie miesiąc po premierze

To spora niespodzianka, szczególnie dla tych, którzy wciąż nie są przekonani do zakupu tego tytułu. Dragon Age: The Veilguard, czwarta część słynnej serii RPG, zadebiutowała 31 października i już trafiła na dużą promocję. Zniżka na grę wynosi aż 30-35%. Obejmowanie promocją gier, które stosunkowo niedawno miały premierę nie jest częstym zjawiskiem. Można tylko spekulować, czy kryje się za tym spadek sprzedaży tytułu. Ta wiadomość powinna jednak cieszyć.

Promocja obejmuje wszystkie platformy, na których dostępna jest gra

Zaledwie miesiąc po premierze Dragon Age: The Veilguard dostępna jest w promocji, co może pomóc w zwiększeniu jej popularności. Choć gracze PlayStation 5 muszą poczekać na obniżenie ceny wersji standardowej, to już promocja na PC oraz Xbox jest wyraźna i stanowi dobrą okazję, by sprawdzić najnowszą odsłonę serii.

Dla pecetowych graczy gra w podstawowej wersji jest dostępna za 175,43 zł, a edycję Deluxe za 233,93 zł (zniżka dostępna na Steamie i w sklepie EA).

Wersja na konsole Xbox Series X/S kosztuje 258,93 zł za edycję standardową i 328,93 zł za edycję Deluxe.

W przypadku PlayStation 5 promocja objęła tylko edycję Deluxe, którą można nabyć za 328,93 zł. Standardowa wersja nadal kosztuje 369,90 zł, tak jak w dniu premiery.

Dragon Age: The Veilguard zdobyła pozytywne oceny od krytyków, którzy chwalili fabułę, oprawę graficzną i mechanikę, ale wielu graczy wyraziło niezadowolenie w serwisie Metacritic, co mogło wpłynąć na decyzję o przecenie w tak krótkim czasie po premierze. Choć reakcje w stosunku do gry były mieszane, zniżka może przyciągnąć nowych graczy, którzy nie byli przekonani do zakupu pełnej wersji gry.