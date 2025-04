King Arthur: Legion 9 z datą premiery na PS5 i Xbox SeriesX/S. Gra jest już dostępna na PC

King Arthur: Legion 9 zaoferuje graczom konsolowym dodatkowe funkcje. Będą to między innymi różne tryby jakości:

Produkcja jest samodzielnym dodatkiem do gry King Arthur: Knight’s Tale i zadebiutowała już wcześniej na PC (Steam) 9 maja 2024. Teraz, rok po tamtej premierze, gracze konsolowi będą mogli w końcu zagrać na swoim sprzęcie.

W przypadku wersji na na PlayStation 5, gracze będą mogli doświadczyć wsparcia dla haptycznych wibracji. Co ciekawe, gra będzie dostępna w kilku językach – w tym polskim.

King Arthur: Legion 9 to taktyczna gra RPG z turowym systemem walki, osadzona w mrocznej, fantastycznej wersji legend arturiańskich. To idealny punkt wejścia dla nowych graczy, ale również solidne wyzwanie dla weteranów znających uniwersum Knight’s Tale. Gracz wcieli się w Gajusza Juliusza Mento, trybuna nieumarłej Dziewiątej Legionu, który przybywa do Avalonu. Kampania inspirowana Rzymem pozwoli zmierzyć się z potworami z koszmarów, plemionami Piktów, Fomorianami i przebiegłymi Sídhe, a także rycerzami z okrągłego stołu sir Mordreda. Na graczy czeka 15 misji fabularnych oraz możliwość podejmowania decyzji czy staną się potężnym demonem, czy ocalą człowieczeństwo i sprzeciwią się cesarzowi Sulli.

King Arthur: Legion 9 to połączenie klasycznej turowej strategii z RPG skupionym na bohaterach. W grze kierujemy drużyną 5–6 herosów, eksplorujemy świat Avalon, zarządzamy postaciami, podejmujemy trudne moralnie decyzje i odbudowujemy Novą Romę. Każdy bohater posiada unikalne umiejętności, zdolności ostateczne i tak zwane World Abilities. Brak permanentnej śmierci pozwala eksperymentować i podejmować ryzyko. Dostępne tryby trudności od fabularnych po brutalne, wymagające walki. Na graczy czeka sześciu unikalnych herosów wskrzeszonych z Otchłani, z własnymi drzewkami umiejętności, przedmiotami i setkami artefaktów do zdobycia i stworzenia.

King Arthur: Legion 9 ukaże się już 6 maja 2025 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Posiadacze PC mogą już grać w tę produkcję.