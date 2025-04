Bungie odpowiada na obawy graczy dotyczące ceny gry. „Marathon nie będzie pełnopłatnym tytułem”.

Jeśli martwiliście się, że przyjdzie wam zapłacić pełną cenę za najnowszą strzelankę od Bungie, to możecie spać spokojnie. Marathon nie będzie kosztował pełnej ceny.

Na oficjalnym koncie gry Marathon na platformie X pojawiła się informacja, że gra nie będzie pełnopłatna, a co za tym idzie nie zapłacimy za nią standardowych 70 dolarów. Jednocześnie Bungie określa Marathon jako „tytuł premium”, choć nie sprecyzowano jeszcze, co dokładnie to oznacza. Szczegóły dotyczące ceny mają zostać ujawnione latem tego roku.