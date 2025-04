Sprawdzamy pierwszy singiel Amber Attic - BYRDS MYLK ATTIC. Polski zespół z potencjałem

Miałem okazję zapoznać się z utworem kilka dni wcześniej i dostrzegłem, że odpowiednio poprowadzeni muzycy, mogą dokonać czegoś naprawdę fajnego, choć z pewnością będzie to wymagało dodatkowego nakładu pracy. BYRDS MYLK ATTIC to pierwszy singiel Amber Attic. Nigdy nie byłem dobry w klasyfikowaniu utworów, ale nazwałbym to czymś na kształt lekkiego rocka. Utwór ma bardzo fajny rytm i poprowadzony jest ładną linią melodyczną, ale nie zawsze wszystko dobrze ze sobą współgra.

Jako fan gitary, mogę powiedzieć, że wszystkie wstawki które pojawiają się w trakcie zwrotek są z jednej strony bardzo fajne, pomysłowe i dodają klimatu utworowi, ale miałem wrażenie, że brzmienie tego elektryka nie do końca pasuje do całej reszty. Czułem jakby te partie były wręcz doklejone do gotowej całości i może nieco za głośne. To ciekawe, bo problem znika w przypadku refrenu, gdzie przester brzmi już znacznie lepiej i fajnie łączy się z resztą, z kolei gdy dochodzimy do partii solowej, wówczas robi się naprawdę cholernie dobrze. Właściwie solówka jest absolutną petardą jeśli chodzi o gitarę. Brzmienie tego instrumentu w tym fragmencie jest soczyste i idealnie pasuje do konstrukcji całego utworu. Gdyby troszkę dopracować brzmienie elektryka w zwrotkach, wówczas odbiór ścieżki gitary w piosence byłby zdecydowanie lepszy.

Absolutnie nie mam się do czego przyczepić w kwestii perkusji i gitary basowej. Te „chodzą” jak po sznurku – poprawnie i z bardzo atrakcyjnym brzmieniem. No i znów melodia. Bass idealnie nadaje dodatkowy rytm w kooperacji z perkusją, a te sympatyczne „plumknięcia” od razu przywiodły mi na myśl utwór zespołu Foster the People – Pumped Up Kicks. Tutaj chłopaki fajnie ogarnęli temat i jak to mówią – nic dodać, nic ująć.