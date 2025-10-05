Sprawa z luką w Unity jest poważna. Twórcy gier w pośpiechu aktualizują swoje tytuły

Unity apeluje do deweloperów o natychmiastowe działania
W piątek Unity wydało oficjalne ostrzeżenie do twórców gier, wzywając ich do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia zagrożenia. Luka dotyczy wszystkich gier opartych na Unity wydanych od 2017 roku. Firma uspokaja, że nie ma dowodów na wykorzystanie podatności ani na to, aby miała ona jakikolwiek wpływ na graczy. W oficjalnym komunikacie Unity możemy przeczytać:
Proaktywnie dostarczyliśmy poprawki usuwające lukę, które są już dostępne dla wszystkich deweloperów.
Dodatkowe zabezpieczenia wdrożyli także partnerzy. Microsoft Defender został zaktualizowany, aby wykrywać i blokować podatność, a Valve przygotowuje własne rozwiązania w ramach klienta Steam. Wielu twórców natychmiast zaczęło wypuszczać aktualizacje. Łatki otrzymały już między innymi Marvel Snap i Among Us. Jednak Obsidian Entertainment zdecydował się na bardziej radykalny krok, wycofując ze sprzedaży cztery gry, w tym Grounded 2, Avowed, Pentiment czy Pillars of Eternity II: Deadfire. Wspomniane tytuły i kilka innych powrócą dopiero po wprowadzeniu stosownych poprawek.
Według systemu CVSS, podatność w Unity ma obecnie ocenę 7,4/10, co klasyfikuje ją jako wysokiego ryzyka. Analiza CVE wskazuje, że aplikacje stworzone w podatnych wersjach Unity Editor mogą umożliwić atakującym zdalne wykonanie kodu i potencjalne wykradanie poufnych danych z komputerów użytkowników.