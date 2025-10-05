Sprawa z luką w Unity jest poważna. Twórcy gier w pośpiechu aktualizują swoje tytuły

Poważna luka w zabezpieczeniach silnika Unity dotknęła nie tylko gry Obsidianu, który zdecydował się tymczasowo wycofać je ze sprzedaży.

Odkrycie poważnej luki bezpieczeństwa w silniku Unity wywołało falę pilnych reakcji wśród twórców gier. Część deweloperów już przygotowała aktualizacje, a inni jak choćby Obsidian zdecydowali się nawet wycofać swoje produkcje ze sprzedaży, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.

Unity apeluje do deweloperów o natychmiastowe działania

W piątek Unity wydało oficjalne ostrzeżenie do twórców gier, wzywając ich do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia zagrożenia. Luka dotyczy wszystkich gier opartych na Unity wydanych od 2017 roku. Firma uspokaja, że nie ma dowodów na wykorzystanie podatności ani na to, aby miała ona jakikolwiek wpływ na graczy. W oficjalnym komunikacie Unity możemy przeczytać: