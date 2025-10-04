Zaloguj się lub Zarejestruj

Obsidian tymczasowo usuwa swoje gry ze sprzedaży z powodu problemów z silnikiem Unity

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/04 15:00
Obsidian Entertainment ogłosiło, że tymczasowo wycofało ze sprzedaży część swoich gier na wszystkich cyfrowych platformach z powodu problemu bezpieczeństwa w silniku Unity.

Studio, znane z takich hitów jak Fallout: New Vegas, The Outer Worlds lub świetne Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords, poinformowało na platformie X, że w silniku Unity odkryto lukę bezpieczeństwa. Nie podano szczegółów technicznych, ale zespół podkreślił, że decyzja o usunięciu gier była środkiem ostrożności. Produkcje zostały wycofane między innymi z Xbox Store, PlayStation Store oraz ze Steama.

Obsidian Entertainment
Obsidian Entertainment

Obsidian wycofuje kilka gier ze sprzedaży na czas nieokreślony

Obsidian zaleca, aby po opublikowaniu łatki koniecznie zaktualizować gry przed ponownym uruchomieniem. Tak przedstawia się lista tytułów, które zostały wycofane ze sprzedaży, aż do rozwiązania problemu:

  • Grounded 2 Founders Edition
  • Grounded 2 Founders Pack
  • Avowed Premium Edition
  • Avowed Premium Edition Upgrade
  • Pillars of Eternity: Hero Edition
  • Pillars of Eternity: Definitive Edition
  • Pillars of Eternity II: Deadfire
  • Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate
  • Pentiment

Co ciekawe, część gier jak choćby Avowed, powstała na silniku Unreal Engine, jednak powiązane materiały (np. artbook) korzystają już z Unity, przez co także musiały zostać usunięte. Z kolei Pentiment w całości bazuje na Unity, dlatego obecnie nie jest dostępny w sprzedaży w żadnej formie.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie wiadomo, kiedy gry powrócą do cyfrowych sklepów. Studio zapewnia jednak, że problem jest już rozwiązywany i usunięcie tytułów to jedynie czasowy krok ostrożnościowy. Przy okazji jeśli zdążyliście już nabyć Grounded 2 i mimo wszystko nie boicie się odpalić gry, to Obsidian przygotował całkiem fajną aktualizację z dużym pająkiem, którą warto sprawdzić.

Obsidian Entertainment to amerykańskie studio deweloperskie, założone w 2003 roku przez byłych pracowników Black Isle Studios. Studio zasłynęło z tworzenia gier RPG o głębokiej fabule i rozbudowanych systemach wyborów moralnych. Do ich najbardziej znanych produkcji należą Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity i The Outer Worlds. Od 2018 roku Obsidian jest częścią Xbox Game Studios, co umożliwiło im rozwój większych projektów, takich jak Avowed i The Outer Worlds 2.

Źródło:https://insider-gaming.com/obsidian-unity-temporarily-removes-avowed-pentiment

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

