Spostrzegawczość się opłaciła. Gracz sprzedał domenę powiązaną z GTA 6 za 2000 dolarów

Jest przekonany, że kupcem było samo Rockstar Games.

Wnikliwe analizowanie materiałów promocyjnych Grand Theft Auto 6 po raz kolejny przyniosło nieoczekiwane efekty. Tym razem nie chodzi jednak o nowe teorie fabularne, a o bardzo realny zarobek. GTA 6 – domena związana z fikcyjnym stanem Użytkownik Reddita o pseudonimie rainyaltaccount zwrócił uwagę na detal widoczny w drugim zwiastunie GTA 6. Na tablicach rejestracyjnych pojazdów pojawił się napis „State of Gloriana”, sugerujący istnienie kolejnego stanu obok znanej już Leonidy.

Kierowany impulsem i chęcią drobnego trollingu, gracz w maju 2025 roku wykupił wolną domenę visitgloriana.com, ustawiając na niej przekierowanie na oficjalną stronę Rockstar Games. Początkowo był to jedynie żart wymierzony w społeczność tropiącą każdą możliwą poszlakę.

Pod koniec 2025 roku właściciel domeny otrzymał ofertę jej odkupienia za pośrednictwem anonimowego brokera. Pierwsza propozycja wynosiła 600 dolarów, jednak po krótkich negocjacjach kwota wzrosła do 2000 dolarów (około 7200 zł). Kluczowym argumentem jest fakt, że domena została przeniesiona do rejestratora MarkMonitor – firmy specjalizującej się w ochronie marek korporacyjnych. Z jej usług od lat korzysta Take-Two Interactive, właściciel Rockstar Games. Choć nie padło oficjalne potwierdzenie, wiele wskazuje na to, że wydawca GTA 6 zabezpiecza adresy internetowe powiązane z fikcyjnymi lokalizacjami gry przed premierą. Społeczność Reddita zareagowała z humorem, żartując, że gracz „uszczknął” niewielką część budżetu najdroższej gry w historii. Ostatnio dowiedzieliśmy się, ile osób zagra w GTA 6 Online – premiera samej gry jest zaplanowana na 19 listopada bieżącego roku.