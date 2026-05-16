Społeczność Dying Light pokazała serce. Techland wsparł chorą fankę

Gry mogą być przyjemnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Ale mogą również przyczyniać się do pomocy w prawdziwym życiu.
Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. A w centrum wszystkiego jest nasz rodzimy Dying Light.
Chora na raka fanka Dying Light wsparta przez Techland
Fanka produkcji Techlandu, Christine „GamerMom1969” Ryan, w swoim poście w mediach społecznościowych przyznała, iż toczy walkę z rakiem tarczycy. Co więcej, czeka ją krytycznie istotna związana z tym operacja. Sama Ryan zaś, notabene kojarzona w środowisku graczy Dying Light, zmaga się z finansowymi problemami, wobec czego poprosiła ludzi dookoła o wsparcie.
Nie mam żadnych oszczędności, a podczas pierwszej operacji, po której wciąż dochodzę do siebie, byłam na krótkoterminowym zasiłku chorobowym. A za kilka miesięcy czeka mnie kolejna operacja, mająca na celu całkowite usunięcie tarczycy. To, delikatnie mówiąc, obciąży mnie finansowo.
Proszę o pomoc w zebraniu pieniędzy, abym mogła opłacić czynsz i inne rachunki podczas rekonwalescencji po tej operacji.
Informacja na temat stanu zdrowia fanki najwyraźniej dotarła do samego Techlandu. Polskie studio samo wsparło bowiem zbiórkę kwotą 2 tysięcy dolarów, które wpłaciła Julia Nadolska-Felix – administratorka warszawskiego biura. Jakby tego było mało, w mediach społecznościowych gry Dying Light również wspomniano o zbiórce, zachęcając do pomocy:
Jedna z naszych ukochanych członkiń społeczności, GamerMom1969, znana ze swojego wkładu i wsparcia, otrzymała diagnozę raka. Uruchomiła kampanię na GoFundMe, aby pomóc pokryć wydatki medyczne w tym trudnym czasie. Jeśli macie taką możliwość, rozważcie wpłatę darowizny lub udostępnienie kampanii, aby okazać swoje wsparcie. Zjednoczmy się jako społeczność, by pomóc naszej drogiej członkini w potrzebie!
Do akcji włączył się również Roger Craig Smith. Amerykanin w Dying Light oraz Dying Light: The Beast użyczał swojego głosu ikonicznemu dla serii Kyle’owi Crane’owi. Teraz zaś przekazał darowiznę w wysokości 300 dolarów, prosząc członków społeczności o wsparcie starań Ryan.
Dobra, ekipo Dying Light... To jedna z najbardziej oddanych fanek tej serii, jakie kiedykolwiek znałem. Jest już blisko osiągnięcia swojego celu. Proszę, okażcie jej trochę wsparcia, jeśli macie taką możliwość, i podajcie to dalej. Wielkie dzięki z góry.
W momencie pisania tego tekstu zbiórkę Christine Ryan wsparły 24 osoby. To wystarczyło, by z 3,5 tysiąca dolarów, które założono jako cel, udało się zgromadzić 3 224 dolary. Wiele więc wskazuje, że oczekiwany próg uda się osiągnąć szybciej niż później.
