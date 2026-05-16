Społeczność Dying Light pokazała serce. Techland wsparł chorą fankę

Gry mogą być przyjemnym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Ale mogą również przyczyniać się do pomocy w prawdziwym życiu.

Fanka produkcji Techlandu, Christine „GamerMom1969” Ryan, w swoim poście w mediach społecznościowych przyznała, iż toczy walkę z rakiem tarczycy. Co więcej, czeka ją krytycznie istotna związana z tym operacja . Sama Ryan zaś, notabene kojarzona w środowisku graczy Dying Light, zmaga się z finansowymi problemami, wobec czego poprosiła ludzi dookoła o wsparcie.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. A w centrum wszystkiego jest nasz rodzimy Dying Light .

Proszę o pomoc w zebraniu pieniędzy, abym mogła opłacić czynsz i inne rachunki podczas rekonwalescencji po tej operacji.

Nie mam żadnych oszczędności, a podczas pierwszej operacji, po której wciąż dochodzę do siebie, byłam na krótkoterminowym zasiłku chorobowym. A za kilka miesięcy czeka mnie kolejna operacja, mająca na celu całkowite usunięcie tarczycy. To, delikatnie mówiąc, obciąży mnie finansowo.

Informacja na temat stanu zdrowia fanki najwyraźniej dotarła do samego Techlandu. Polskie studio samo wsparło bowiem zbiórkę kwotą 2 tysięcy dolarów, które wpłaciła Julia Nadolska-Felix – administratorka warszawskiego biura. Jakby tego było mało, w mediach społecznościowych gry Dying Light również wspomniano o zbiórce, zachęcając do pomocy:

Jedna z naszych ukochanych członkiń społeczności, GamerMom1969, znana ze swojego wkładu i wsparcia, otrzymała diagnozę raka. Uruchomiła kampanię na GoFundMe, aby pomóc pokryć wydatki medyczne w tym trudnym czasie. Jeśli macie taką możliwość, rozważcie wpłatę darowizny lub udostępnienie kampanii, aby okazać swoje wsparcie. Zjednoczmy się jako społeczność, by pomóc naszej drogiej członkini w potrzebie!

Do akcji włączył się również Roger Craig Smith. Amerykanin w Dying Light oraz Dying Light: The Beast użyczał swojego głosu ikonicznemu dla serii Kyle’owi Crane’owi. Teraz zaś przekazał darowiznę w wysokości 300 dolarów, prosząc członków społeczności o wsparcie starań Ryan.

Dobra, ekipo Dying Light... To jedna z najbardziej oddanych fanek tej serii, jakie kiedykolwiek znałem. Jest już blisko osiągnięcia swojego celu. Proszę, okażcie jej trochę wsparcia, jeśli macie taką możliwość, i podajcie to dalej. Wielkie dzięki z góry.

W momencie pisania tego tekstu zbiórkę Christine Ryan wsparły 24 osoby. To wystarczyło, by z 3,5 tysiąca dolarów, które założono jako cel, udało się zgromadzić 3 224 dolary. Wiele więc wskazuje, że oczekiwany próg uda się osiągnąć szybciej niż później.