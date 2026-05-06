Dying Light traci jednego z najważniejszych ludzi. Tymon Smektała żegna się z Techlandem

W swoim oświadczeniu doświadczony deweloper napisał:

Po latach spędzonych z Dying Light, przechodzę do nowego rozdziału. To była niesamowita podróż i jestem dumny z tego, co wspólnie zbudowaliśmy.

Dziękuję wszystkim utalentowanym Ludziom z Techlandu, z którymi miałem okazję współpracować – zarówno w działach produkcji, jak i wydawniczych – za pasję, energię i wspólną ambicję, by uczynić Dying Light ostatecznym doświadczeniem w świecie zombie. Zrobiliśmy to razem!

A do naszej niesamowitej społeczności: Wasza miłość, zaangażowanie i głośne wsparcie zawsze były dla nas punktem odniesienia. Pomogliście ukształtować to, czym stało się Dying Light.

Franczyza jest w dobrych rękach i jestem podekscytowany, widząc jej dalszy rozwój. Nie mogę się doczekać, by przeżyć jej kolejny rozdział już jako gracz. Zawsze będę kibicować Dying Light!

Dobranoc i powodzenia!