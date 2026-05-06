Dying Light traci jednego z najważniejszych ludzi. Tymon Smektała żegna się z Techlandem

Po 11 latach marka Dying Light straciła jednego ze swoich ojców. Tymon Smektała żegna się z Techlandem.
Dla franczyzy to ogromna strata. Mówimy wszak o twórcy, który stał za nią od samego początku, a od kilku lat nawet nią zarządzał.
Tymon Smektała żegna się z Techlandem
O swoim odejściu Smektała poinformował we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Wpisie, który ukazuje się zaledwie 8 miesięcy po tym, jak na rynek trafiła ostatnia jak dotychczas odsłona serii DL, czyli Dying Light: The Beast. Była to pierwsza i jednocześnie ostatnia gra z zombiaczego cyklu, która została opublikowana w czasie, gdy 49-latek zajmował stanowisko Franchise Directora – szefa całej marki.
W swoim oświadczeniu doświadczony deweloper napisał:
Po latach spędzonych z Dying Light, przechodzę do nowego rozdziału. To była niesamowita podróż i jestem dumny z tego, co wspólnie zbudowaliśmy.
Dziękuję wszystkim utalentowanym Ludziom z Techlandu, z którymi miałem okazję współpracować – zarówno w działach produkcji, jak i wydawniczych – za pasję, energię i wspólną ambicję, by uczynić Dying Light ostatecznym doświadczeniem w świecie zombie. Zrobiliśmy to razem!
A do naszej niesamowitej społeczności: Wasza miłość, zaangażowanie i głośne wsparcie zawsze były dla nas punktem odniesienia. Pomogliście ukształtować to, czym stało się Dying Light.
Franczyza jest w dobrych rękach i jestem podekscytowany, widząc jej dalszy rozwój. Nie mogę się doczekać, by przeżyć jej kolejny rozdział już jako gracz. Zawsze będę kibicować Dying Light!
Dobranoc i powodzenia!
GramTV przedstawia:
Smektała, który w przeszłości spełniał się m.in. jako raper oraz redaktor gamingowy, do Techlandu trafił w maju 2013. Wtedy też objął posady projektanta oraz producenta, które pełnił podczas powstawania pierwszego Dying Light. Przy okazji prac nad Dying Light 2 Stay Human był on już głównym projektantem, w międzyczasie tymczasowo zajmując też stanowisko zastępcy reżysera. Ostatecznie zaś w listopadzie 2022 Techland mianował Smektałę szefem całej marki Dying Light.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!