Split Fiction sprzedane ponad 4 miliony razy. Najnowsza gra twórców It Takes Two odnosi wielki sukces

Hazelight Studios ma powody do świętowania. Ich najnowszy tytuł, Split Fiction, przekroczył właśnie imponującą barierę 4 milionów sprzedanych egzemplarzy. Gra kontynuuje bardzo udany debiut i potwierdza swoją pozycję jako jeden z największych hitów 2025 roku. Bardzo możliwe, że tytuł zostanie wymieniony wśród najlepszych gier na tegorocznym The Game Awards.

Split Fiction – kolejny kamień milowy produkcji

Zaledwie kilka tygodni po premierze Split Fiction sprzedało się łącznie w 2 milionach kopii. Teraz, według oficjalnych danych od Hazelight Studios, liczba ta przekroczyła już 4 miliony egzemplarzy. Split Fiction to kooperacyjna platformówka akcji, która, podobnie jak wcześniejsze It Takes Two oraz A Way Out, zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i graczy. Zespół deweloperów specjalizuje się w tworzeniu gier przeznaczonych do zabawy w dla dwóch osób na podzielonym ekranie.