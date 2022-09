Splinter Cell Remake zmodyfikuje historię „dla współczesnego odbiorcy”

Przypomnijmy, że oryginalny Splinter Cell koncentrował się wokół konfliktu między Gruzją a Azerbejdżanem, który podobny jest do obecnie toczącej się wojny w Ukrainie. Niewykluczone, że Ubisoft nie chce nawiązywać do aktualnych wydarzeń, dlatego przeniesie miejsce akcji do innego regionu świata, który będzie równie pasował do zachowania klimatu znanego z pierwszej części.