Splinter Cell i Beyond Good & Evil 2 niewspominane w planach Ubisoftu. Fani mają powody do obaw?

Maciej Petryszyn
2026/05/21 20:00
Opublikowany przez Ubisoft raport finansowy dołożył wiele ciekawych tematów do dyskusji. Oraz kilka pytań, co do poszczególnych marek.

W pewnym momencie francuski gigant wspomniał o planach na najbliższą przyszłość. Gracze szybko zauważyli jednak, że czegoś tu brakuje i poczuli się tymi brakami zaniepokojeni.

Beyond Good & Evil 2
Co z Beyond Good & Evil 2 i Splinter Cell Remake?

Pierwszym z wielkich nieobecnych był remake Tom Clancy’s Splinter Cell. Odświeżenie przygód Sama Fishera zapowiedziano jeszcze pod koniec 2021 roku, czyli 4 i pół roku temu. Od tego czasu niewiele się jednak wydarzyło i dotychczas nie zobaczyliśmy nawet żadnych screenów, o gameplayu nie wspominając. Docierały do nas za to informacje o zwolnieniach, do których na początku tego roku doszło w oddziale w Toronto – odpowiedzialnym właśnie za Splinter Cell Remake. W międzyczasie aż dwukrotnie dochodziło też do zmiany reżysera projektu. Jedyne więc, co pozostało, to concept arty. Niemniej fakt milczenia w raporcie finansowym skłania do refleksji, co się w ogóle z tym tytułem dzieje. A obawy, szczególnie po niedawnym skasowaniu Prince of Persia: Sands of Time Remake, nie wydają się wcale bezzasadne.

Podobnie jest zresztą w przypadku drugiej gry, o której oficjele Ubisoftu bynajmniej się nie zająknęli. Mowa tutaj o Beyond Good & Evil 2, w przypadku którego proces deweloperski był jeszcze bardziej burzliwy. Dość powiedzieć, że nadejście tej pozycji zapowiedziano… 18 lat temu. Od tego momentu projekt doczekał się resetu, gameplayu (który nie wiadomo, czy jest nadal aktualny) oraz doświadczył śmierci dyrektora kreatywnego. Co ciekawe, pomimo plotek o skasowaniu tytuł przetrwał falę anulowania/opóźniania gier, która na początku roku przeszła przez Ubi, a sami oficjele z Francji zapewniali, iż BG&E2 pozostaje ich priorytetem. Mimo tego i w tym wypadku pozycja ta nie pojawiła się w najnowszym raporcie finansowym jako planowana na kolejny okres podatkowy.

Zamiast tego Ubisoft napomknął o kolejnych odsłonach serii Assassin’s Creed, Far Cry oraz Ghost Recon i nacisku na rozwój gry-usługi w postaci Rainbow Six: Siege. Pewną nadzieję może dawać jedynie fakt, że poza tym francuski gigant mówił też, że w roku podatkowym 26/27 możemy spodziewać się innych gier premium opartych na markach firmy. Szanse więc są, tylko z drugiej strony – gdyby w tym gronie znajdował się Splinter Cell i Beyond Good & Evil, to czy włodarze nie zakomunikowaliby nam o tym bezpośrednio? Szczególnie z uwagi na moc obu tych marek.

Źródło:https://techraptor.net/gaming/news/beyond-good-and-evil-2-and-splinter-cell-missing-in-ubisofts-future-plans

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

