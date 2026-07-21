Czy nowy zwiastun Avengers: Doomsday obala popularną teorię fanów dotyczącą Doktora Dooma?

Sam zwiastun zaprezentowany przez Marvela nie zdradza jeszcze szczegółów fabuły, a jedynie prezentuje pierwsze ujęcia między innymi głównego antagonisty Doktora Dooma, granego przez Roberta Downeya Jr.. Co ważniejsze, zwiastun zdaje się obalać jedną z najpopularniejszych teorii fanów, która pojawiła się zaraz po ogłoszeniu obsady.

Zwiastun Avengers: Doomsday obala jedną z teorii fanów

Informacja o tym, że Robert Downey Jr., przez lata wcielający się w Iron Mana, zagra Doktora Dooma, od początku wywoływała mieszane reakcje. Choć wielu fanów z entuzjazmem przyjęło sam pomysł obsadzenia aktora w roli jednego z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela, równie często pojawiały się obawy, że film przedstawi Dooma jako alternatywną, złą wersję Tony'ego Starka. Zdaniem części fanów byłoby to odejście od komiksowego pierwowzoru i nie oddałoby charakteru postaci, która przez wielu uznawana jest za jednego z najwybitniejszych antagonistów w historii komiksów.