Czy nowy zwiastun Avengers: Doomsday obala popularną teorię fanów dotyczącą Doktora Dooma?

Marvel Studios opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Avengers: Doomsday, który rzuca nowe światło na jedną z największych zagadek związanych z produkcją.
Sam zwiastun zaprezentowany przez Marvela nie zdradza jeszcze szczegółów fabuły, a jedynie prezentuje pierwsze ujęcia między innymi głównego antagonisty Doktora Dooma, granego przez Roberta Downeya Jr.. Co ważniejsze, zwiastun zdaje się obalać jedną z najpopularniejszych teorii fanów, która pojawiła się zaraz po ogłoszeniu obsady.
Zwiastun Avengers: Doomsday obala jedną z teorii fanów
Informacja o tym, że Robert Downey Jr., przez lata wcielający się w Iron Mana, zagra Doktora Dooma, od początku wywoływała mieszane reakcje. Choć wielu fanów z entuzjazmem przyjęło sam pomysł obsadzenia aktora w roli jednego z najbardziej kultowych złoczyńców Marvela, równie często pojawiały się obawy, że film przedstawi Dooma jako alternatywną, złą wersję Tony'ego Starka. Zdaniem części fanów byłoby to odejście od komiksowego pierwowzoru i nie oddałoby charakteru postaci, która przez wielu uznawana jest za jednego z najwybitniejszych antagonistów w historii komiksów.
Pierwszy zwiastun sugeruje jednak, że twórcy obrali zupełnie inny kierunek. Materiał otwiera krótka kwestia wypowiedziana przez samego Doktora Dooma. Bohater mówi z wyraźnym europejskim akcentem (mowa tu o oryginalnej wersji zwiastuna), co najprawdopodobniej nawiązuje do jego fikcyjnej ojczyzny Latverii. Może to oznaczać, że Avengers: Doomsday zachowa komiksowe pochodzenie postaci i przedstawi Victora von Dooma jako władcę Latverii, zamiast uczynić go po prostu mroczną wersją Tony'ego Starka. Jeśli tak się stanie, będzie to znacznie wierniejsza adaptacja komiksowego bohatera niż wielu fanów początkowo zakładało.
GramTV przedstawia:
Mimo tego zwiastun nie odpowiada na najważniejszą zagadkę – dlaczego Doktor Doom wygląda identycznie jak Tony Stark. Twórcy filmu wcześniej jedynie zapowiedzieli, że ta kwestia zostanie wyjaśniona w samej produkcji. Na razie nic nie wskazuje jednak na to, by Doom był alternatywną wersją Starka. Coraz więcej sugeruje natomiast, że podobieństwo fizyczne będzie jedynie elementem fabuły, a sama postać zachowa własną historię oraz charakter zgodny z komiksowym pierwowzorem.
Avengers: Doomsday trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.
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