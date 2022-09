O tym, że Splatoon 3 świetnie radzi sobie na rynku, wiemy już od jakiegoś czasu. Informowaliśmy Was o tym, że trzy dni po premierze w Japonii gra rozeszła się w liczbie 3.45 miliona egzemplarzy, co stanowiło sprzedażowy rekord. Wszystko wskazuje jednak na to, że grono fanów strzelania kolorowymi farbami ciągle rośnie.

Splatoon 3 zachwyca i zdobywa kolejnych fanów

Splatoon 3 króluje na listach sprzedaży w Wielkiej Brytanii już trzeci tydzień z rzędu. Wyniki sprzedażowe nie są tak mocne jak te z Japonii, ale z pewnością wskazują na dużą popularność gry i udowadniają, że najnowsza produkcja Nintendo zachwyca.



Za co gracze pokochali Splatoon 3? Tego z pewnością dowiecie się z przygotowanej przez nas recenzji. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem. Jakub wystawił grze ocenę 9/10, wychwalając przy tym nowości przygotowane przez twórców. Chętnie dowiemy się, czy i Was w podobny sposób porwała najnowsza odsłona serii.



Na koniec przypomnijmy, że Splatoon 3 zadebiutował na rynku 9 września 2022 roku, a gra dostępna jest wyłącznie na Nintendo Switch.