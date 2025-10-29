Disney rezygnuje z kultowego serialu science fiction. Zapowiedziano jednak nową odsłonę

Produkcja powróci, ale fani będą musieli trochę na nią poczekać.

Po dwóch sezonach współpracy Disney+ i BBC zakończyły wspólne partnerstwo przy Doktor Who, jednej z najdłużej emitowanych produkcji science fiction w historii telewizji. Potwierdzono jednak, że seria nie zniknie z anteny i w 2026 roku widzowie otrzymają nowy świąteczny odcinek, którego scenariusz przygotuje ponownie Russell T. Davies, wieloletni showrunner cyklu.

Disney rezygnuje z Doktora Who

Decyzja o zakończeniu współpracy z Disneyem kończy okres globalnej ekspansji marki, która dzięki platformie streamingowej trafiła do szerszej, międzynarodowej publiczności. Mimo zmian BBC zapewnia, że nie ma planów porzucenia kultowej serii.