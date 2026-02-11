Nakręcony 6 lat temu film w końcu trafi do kin. Kontrowersyjny twórca powróci z nową historią

Po latach ciszy thriller psychologiczny Newborn wreszcie trafi do kin. Film autorstwa Nate’a Parkera, współtworzony i współprodukowany przez Davida Oyelowo, otrzymał oficjalną datę premiery. Produkcja zadebiutuje 10 kwietnia wyłącznie w sieci AMC Theatres, która została partnerem dystrybucyjnym projektu. Twórcy realizują premierę za pośrednictwem własnej wytwórni produkcyjno-dystrybucyjnej Mansa Studios.
Newborn – film Nate’a Parkera w końcu zadebiutuje w kinach
Newborn to dystopijny thriller psychologiczny opowiadający historię Chrisa Newborna, w którego wciela się David Oyelowo. Bohater po siedmiu latach spędzonych w całkowitej izolacji próbuje odbudować swoje życie i na nowo zbliżyć się do rodziny. Szybko odkrywa jednak, że upragniona wolność zamienia się w wyniszczającą walkę psychiczną.
Film powstawał od 2020 roku i pierwotnie funkcjonował pod tytułem Solitary. Przez długi czas jego los pozostawał niepewny, a projekt po prostu zniknął. Na opóźnienia wpłynął okres pandemii oraz trudniejsza sytuacja niezależnej dystrybucji kinowej. Przełom nastąpił dopiero w ostatnich miesiącach, gdy udało się sfinalizować umowę dystrybucyjną, a AMC zdecydowało się wesprzeć premierę.
Jeszcze większą kontrowersją jest sama postać reżysera i aktora Nate’a Parkera, głównie z powodu sprawy z 1999 roku, kiedy podczas studiów na Penn State został oskarżony o gwałt. W 2001 roku sąd go uniewinnił, jednak temat powrócił z ogromną siłą w 2016 roku przy okazji premiery jego głośnego filmu Narodziny narodu, za które otrzymał główną nagrodę w Sundance i szybko stała się oscarowym faworytem. Wtedy też ponownie wyciągnięto sprawę Parkera, a także jego dawne wypowiedzi, co przełożyło się na bojkot filmu i rozczarowujące wyniki finansowe. Zahamowało to karierę reżysera, który znów musiał udowadniać swoją niewinność. W ostatnich altach zrealizował jedynie kilka projektów, w tym film American Skin oraz serial Baselines.
Newborn to odważna, prowokująca i oryginalna opowieść, która najlepiej działa na wielkim ekranie. Jesteśmy dumni, że możemy być wyłącznym partnerem wspierającym model premiery stawiający na doświadczenie kinowe – powiedziała Nikkole Denson-Randolph, dyrektor ds. treści i kin AMC.
Kiedy rozważaliśmy cele dystrybucyjne, AMC naprawdę zrozumiało bezpośredni i wzmacniający charakter współpracy, jakiego szukaliśmy dla naszego filmu, jednocześnie podzielając naszą wizję niealgorytmicznego, wciągającego doświadczenia dla widzów.
Było dla nas kluczowe, aby publiczność przeżyła ten pełen emocji thriller razem, na możliwie największej scenie, a AMC zapewnia zarówno skalę, jak i oddaną widownię – dodał Oyelowo.
Za produkcję odpowiadają Aaron L. Gilbert oraz Christina Lee Storm, a także Parker i Oyelowo reprezentujący banner Yoruba Saxon. W obsadzie znaleźli się również: Olivia Washington, Barry Pepper oraz Jimmie Fails.
