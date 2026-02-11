Nakręcony 6 lat temu film w końcu trafi do kin. Kontrowersyjny twórca powróci z nową historią

Newborn to dystopijny thriller psychologiczny opowiadający historię Chrisa Newborna, w którego wciela się David Oyelowo. Bohater po siedmiu latach spędzonych w całkowitej izolacji próbuje odbudować swoje życie i na nowo zbliżyć się do rodziny. Szybko odkrywa jednak, że upragniona wolność zamienia się w wyniszczającą walkę psychiczną.

Po latach ciszy thriller psychologiczny Newborn wreszcie trafi do kin. Film autorstwa Nate’a Parkera, współtworzony i współprodukowany przez Davida Oyelowo, otrzymał oficjalną datę premiery. Produkcja zadebiutuje 10 kwietnia wyłącznie w sieci AMC Theatres, która została partnerem dystrybucyjnym projektu. Twórcy realizują premierę za pośrednictwem własnej wytwórni produkcyjno-dystrybucyjnej Mansa Studios.

Film powstawał od 2020 roku i pierwotnie funkcjonował pod tytułem Solitary. Przez długi czas jego los pozostawał niepewny, a projekt po prostu zniknął. Na opóźnienia wpłynął okres pandemii oraz trudniejsza sytuacja niezależnej dystrybucji kinowej. Przełom nastąpił dopiero w ostatnich miesiącach, gdy udało się sfinalizować umowę dystrybucyjną, a AMC zdecydowało się wesprzeć premierę.

Jeszcze większą kontrowersją jest sama postać reżysera i aktora Nate’a Parkera, głównie z powodu sprawy z 1999 roku, kiedy podczas studiów na Penn State został oskarżony o gwałt. W 2001 roku sąd go uniewinnił, jednak temat powrócił z ogromną siłą w 2016 roku przy okazji premiery jego głośnego filmu Narodziny narodu, za które otrzymał główną nagrodę w Sundance i szybko stała się oscarowym faworytem. Wtedy też ponownie wyciągnięto sprawę Parkera, a także jego dawne wypowiedzi, co przełożyło się na bojkot filmu i rozczarowujące wyniki finansowe. Zahamowało to karierę reżysera, który znów musiał udowadniać swoją niewinność. W ostatnich altach zrealizował jedynie kilka projektów, w tym film American Skin oraz serial Baselines.

Newborn to odważna, prowokująca i oryginalna opowieść, która najlepiej działa na wielkim ekranie. Jesteśmy dumni, że możemy być wyłącznym partnerem wspierającym model premiery stawiający na doświadczenie kinowe – powiedziała Nikkole Denson-Randolph, dyrektor ds. treści i kin AMC.