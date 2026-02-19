Gdy fani pytali o reboot X-Men, Kevin Feige nieopatrznie zdradził największy sekret nowego Spider-Mana

Marvel powoli kompletuje obsadę rebootu X-Men. Szef Marvel Studios właśnie ujawnił tożsamość jednej z najważniejszych bohaterek nowego uniwersum. Ci, którzy byli w kinie na Spider-Manie, już to wiedzą.

Niedawno pisaliśmy o pierwszych nazwiskach łączonych z powstającym rebootem X-Men. Według doniesień Samara Weaving jest bliska podpisania kontraktu na rolę Emmy Frost. W mediach od miesięcy przewijały się również spekulacje dotyczące postaci, w którą wcieli się Sadie Sink. Doniesienia właśnie znalazły swoje potwierdzenie, za sprawą premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Kevin Feige połączył Spider-Mana z X-Men Do tej pory Marvel konsekwentnie ukrywał rolę gwiazdy Stranger Things w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Choć od premiery minęły zaledwie trzy dni, Kevin Feige najprawdopodobniej sam zdradził największą niespodziankę produkcji. Zapytany o to, kiedy poznamy więcej informacji na temat rebootu X-Men, odpowiedział:

Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy potrafią czekać... i do tych, którzy obejrzą Spider-Man: Całkiem nowy dzień. Choć Feige nie wymienił żadnego nazwiska, wielu fanów i branżowych komentatorów odebrało tę wypowiedź jako praktycznie bezpośrednie potwierdzenie, że Sadie Sink wciela się w Jean Grey. Skoro znajomość nowego Spider-Mana ma okazać się istotna w kontekście nadchodzących X-Men, trudno znaleźć inne wytłumaczenie dla słów szefa Marvel Studios.

GramTV przedstawia:

Ci, którzy już widzieli film, doskonale wiedzą jaka jest odpowiedź na to pytanie. Ta interpretacja jest oczywiście trafna. Nowy Spider-Man jest więc pierwszym oficjalnym krokiem wprowadzającym jedną najważniejszych mutantek do Marvel Cinematic Universe. Jean Grey od dekad pozostaje jedną z kluczowych postaci komiksowych X-Men, a jej relacja z Phoenix Force i Cyclopsem stanowi fundament wielu najważniejszych historii o mutantach. Na razie Marvel nie ujawnił pełnej obsady rebootu. Poza Samarą Weaving, która ma zagrać Emmę Frost, wśród kandydatów do głównych ról przewijają się m.in. Drew Starkey (Cyclops), Adam Driver (Mr. Sinister) czy Bill Skarsgård (Charles Xavier), Inde Navarrette (Mystique). Oficjalnych potwierdzeń wciąż jednak brakuje, dlatego na pełną prezentację nowej drużyny X-Men najprawdopodobniej będziemy musieli jeszcze poczekać. Przeczytaj recenzję filmu Spider-Man: Całkiem nowy dzień Wczytywanie ramki mediów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









