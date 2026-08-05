Zaloguj się lub Zarejestruj

Mikropłatności w Marvel's Wolverine? Klasyfikacja ESRB zaskakuje

Maciej Petryszyn
2026/08/05 09:30
0
0

Już za niewiele ponad miesiąc będziemy mogli wejść w skórę samego Wolverine’a. Gra oparta na licencji Marvela zawita na PlayStation 5.

Premierze nie powinno nic już zaszkodzić. Szczególnie że tytuł otrzymał już klasyfikację ESRB.

Marvel’s Wolverine
Marvel’s Wolverine

Wolverine dostanie mikropłatności?

Ta zawiera informacje m.in. o brutalności, która ma składać się na Marvel’s Wolverine. To dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy obawiali się, iż Insomniac Games może zachować bardziej grzeczny charakter opowieści znany z serii Marvel’s Spider-Man. Ma być brutalnie, a i nie zabraknie podobno wulgaryzmów oraz nagości. Generalnie – tytuł dla dorosłych pełną gębą. I wszystko ok, problem jednak w tym, że klasyfikacja ESRB zawiera jeszcze jedną wzmiankę. Otóż w produkcji ma znaleźć się również możliwość dokonywania zakupów wewnątrz gry. Gry, przypomnijmy, wyposażonej wyłącznie w tryb dla jednego gracza.

GramTV przedstawia:

Tymczasem rzeczone zakupy w grze to prawdopodobnie nic innego jak mikropłatności. Takie oznaczenie może oznaczać, że i tego typu “funkcja” znajdzie się w Marvel’s Wolverine. Gdyby tak się stało, nie byłaby to oczywiście pierwsza gra single-player z mikropłatnościami. Weźmy np. serię Assassin’s Creed, gdzie od lat funkcjonuje oddzielna zakłada ze sklepem, w którym możemy kupować nowe skórki do naszej postaci czy też towarzyszących nam zwierząt lub broni. Biorąc pod uwagę, jak wiele skinów posiadał Spider-Man, nie można wykluczyć, że i Wolverine otrzyma ich sporo, a opcja dokupienia kolejnych za twardą walutę wydaje się logiczna.

Niemniej trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż poprzedni tytuł Insomniac, Marvel's Spider-Man 2 z 2023 roku również została oznaczona przez ESRB jako produkt posiadający “zakupy w grze”. W tamtym wypadku odnosiło się to do możliwości ulepszenia standardowej edycji do edycji Deluxe – czy podobnie będzie z Marvel’s Wolverine?

Źródło:https://insider-gaming.com/esrb-says-marvels-wolverine-will-have-in-game-purchases/

Tagi:

News
Insomniac Games
mikropłatności
Marvel
ESRB
Insomniac
Wolverine
Marvel's Wolverine
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112