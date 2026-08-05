Mikropłatności w Marvel's Wolverine? Klasyfikacja ESRB zaskakuje

Premierze nie powinno nic już zaszkodzić. Szczególnie że tytuł otrzymał już klasyfikację ESRB.

Wolverine dostanie mikropłatności?

Ta zawiera informacje m.in. o brutalności, która ma składać się na Marvel’s Wolverine. To dobra wiadomość, szczególnie dla tych, którzy obawiali się, iż Insomniac Games może zachować bardziej grzeczny charakter opowieści znany z serii Marvel’s Spider-Man. Ma być brutalnie, a i nie zabraknie podobno wulgaryzmów oraz nagości. Generalnie – tytuł dla dorosłych pełną gębą. I wszystko ok, problem jednak w tym, że klasyfikacja ESRB zawiera jeszcze jedną wzmiankę. Otóż w produkcji ma znaleźć się również możliwość dokonywania zakupów wewnątrz gry. Gry, przypomnijmy, wyposażonej wyłącznie w tryb dla jednego gracza.