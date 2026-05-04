49 lat temu narodził się koszmar Wolverine’a. Ikoniczny przeciwnik stał się jego największym wrogiem

Trudno sobie wyobrazić historię Wolverine’a bez tej postaci.

Dokładnie 3 maja 1977 roku na kartach komiksu Iron Fist #14 zadebiutowała postać, która z czasem zawsze zmieniła losy Wolverine’a. Victor Creed, znany jako Sabretooth, dziś uchodzi za jednego z najbardziej brutalnych i charakterystycznych przeciwników w uniwersum Marvela, choć jego początki były zaskakująco skromne. Minęło prawie 50 lat od narodzin Sabretooth’a, największego przeciwnika Wolverine’a Postać stworzona przez Chrisa Claremonta i Johna Byrne’a nie od razu stała się popularna. W swoim debiucie Sabretooth pojawił się jako najemnik wynajęty przez złowrogą korporację, mający schwytać znajomą Iron Fista, Jeryn Hogarth. Już wtedy wyróżniał się nadludzką siłą, wyostrzonymi zmysłami, ostrymi pazurami oraz brutalnym charakterem, jednak brakowało mu rozbudowanego tła fabularnego. W efekcie szybko został pokonany przez mistrza sztuk walki i przez kolejne lata funkcjonował jako epizodyczny przeciwnik.

Przez pierwsze dziewięć lat swojej obecności w komiksach Sabretooth pojawiał się sporadycznie, głównie w seriach związanych z Power Manem i Iron Fistem. Mimo współpracy z innymi złoczyńcami, jak Constrictor, nie zdołał na dobre zapisać się w pamięci czytelników, pozostając jednym z wielu przeciwników bohaterów do wynajęcia. Przełom nastąpił dopiero w 1986 roku. Wtedy Sabretooth trafił do świata mutantów i pojawił się w X-Factor #10 jako członek grupy Marauders w historii Mutant Massacre. W tym samym roku, w Uncanny X-Men #212, po raz pierwszy spotkał Wolverine’a. To właśnie wtedy narodziła się jedna z najbardziej nienawistnych i złożonych rywalizacji w historii komiksu.

Z czasem twórcy zaczęli rozwijać przeszłość Sabretootha, czyniąc go postacią o niezwykle skomplikowanej historii. Jego udział w programie Weapon X oraz ponad stuletnie życie sprawiły, że stał się nie tylko brutalnym przeciwnikiem, ale także kluczową postacią w odkrywaniu przeszłości Wolverine’a. Co istotne, podczas gdy Logan utracił pamięć, Creed zachował wiedzę o ich wspólnej przeszłości, co dawało mu ogromną przewagę nad rywalem. Sabretooth zasłynął z wyjątkowo okrutnych działań. Na przestrzeni lat dopuścił się wielu brutalnych czynów, w tym zabójstwa ukochanej Wolverine’a, Silver Fox, czy manipulacji prowadzących do tragedii w życiu bohatera. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych zwyczajów stało się coroczne atakowanie Wolverine’a w dniu jego urodzin, tylko po to, by udowodnić swoją dominację. Siła tej rywalizacji tkwi w jej naturze. Wolverine i Sabretooth są do siebie niezwykle podobni, obaj posiadają zwierzęce instynkty i mroczną przeszłość. Różni ich jednak podejście do własnej natury. Logan stara się ją kontrolować i zachować człowieczeństwo, podczas gdy Creed całkowicie poddaje się brutalnym impulsom. To właśnie ten kontrast sprawia, że Sabretooth pozostaje idealnym przeciwnikiem, będąc jednocześnie odbiciem najgorszych cech Wolverine’a. Złoczyńca odpowiada na pytanie, kim stałby się Logan, gdyby był zły. Dziś, niemal pół wieku od swojego debiutu, Sabretooth jest uznawany za jednego z najlepiej napisanych złoczyńców Marvela. Jego droga od zapomnianego najemnika do symbolu brutalności i obsesji pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie nawet w postaciach drugiego planu.

