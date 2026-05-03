MCU kończy właśnie 18 lat. To moment wielkiego wyzwania dla Marvela

Od Iron Mana do wielkich kasowych hitów – filmowe imperium stoi dziś w kluczowym punkcie swojej historii.

Marvel Cinematic Universe oficjalnie kończy 18 lat. Dokładnie 2 maja 2008 roku do kin trafił Iron Man w reżyserii Jon Favreau, z Robert Downey Jr. w roli głównej. Film zarobił niemal 600 milionów dolarów i spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, ale jego największe znaczenie ujawniło się dopiero po seansie – w scenie po napisach, która zapowiedziała inicjatywę Avengers i zupełnie nowy sposób budowania filmowego uniwersum. MCU kończy 18 lat Jak raportuje ScreenRant, Marvel zaproponował model, który w tamtym czasie był czymś zupełnie świeżym: zamiast jednej serii skupionej na jednym bohaterze, studio rozwijało równolegle historie wielu postaci, by następnie połączyć je w wielkie widowiska crossoverowe. Ten pomysł znalazł swoje pierwsze potwierdzenie w filmie Avengers, które przekroczyło 1,5 miliarda dolarów przychodu i udowodniło, że koncepcja działa na globalną skalę. W kolejnych latach MCU rosło w siłę, regularnie dostarczając hity kinowe i budując spójną narrację prowadzącą do kulminacji w postaci Avengers: Koniec gry.

Koniec gry okazało się jednym z największych wydarzeń w historii kina. Film zgromadził na ekranie dziesiątki bohaterów i zamknął wątki rozwijane przez ponad dekadę, osiągając niemal 2,8 miliarda dolarów wpływów. Przez pewien czas był także najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, a jego sukces potwierdził dominującą pozycję Marvel Studios w branży.

Po tym szczytowym momencie przyszły jednak trudniejsze lata. Pandemia COVID-19 opóźniła premiery, a strajki scenarzystów i aktorów dodatkowo skomplikowały plany wydawnicze. Jednocześnie rozwój platformy Disney+ sprawił, że Marvel zaczął produkować znacznie więcej treści, w tym seriale osadzone w tym samym uniwersum. Choć początkowo wydawało się to naturalnym krokiem, z czasem doprowadziło do przeciążenia widzów i problemów ze spójnością całej historii. Coraz częściej pojawiały się opinie, że MCU straciło wyraźny kierunek, a kolejne produkcje nie oferują już tak dużego „wydarzenia”, jak wcześniej. Dziś, po 18 latach od premiery pierwszego Iron Mana, Marvel stoi przed jednym z najważniejszych momentów w swojej historii. Nadchodzące projekty, w tym kolejne filmy z serii Avengers, mają przywrócić poczucie skali i znaczenia, które przez lata definiowało MCU. Jednocześnie studio musi znaleźć sposób na uporządkowanie rozbudowanego uniwersum i ponowne zaangażowanie zarówno wiernych fanów, jak i widzów, którzy z czasem stracili zainteresowanie. Największym testem dla MCU będą dwa filmy, które mają premierę w tym roku – nowy Spider-Man i nowi Avengers.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










