Predator rusza na łowy. Tym razem jego celem będzie kultowy bohater Marvela

Marvel szykuje kolejne starcie słynnego łowcy z bohaterem komiksów. Po pojedynkach z innymi postaciami wydawnictwa przyszła pora na Franka Castle'a.

Marvel oficjalnie zapowiedział Predator vs. Punisher, nową czterozeszytową miniserię, która zadebiutuje w listopadzie. Za scenariusz odpowiada Frank Tieri, mający już na koncie między innymi Alien vs. Captain America, a rysunki przygotuje Jesús Saíz, znany z serii Eddie Brock: Carnage. To kolejny crossover, w którym Marvel zestawia legendarnego Yautję z bohaterami swojego uniwersum po wcześniejszych starciach z Wolverine'em, Czarną Panterą czy Spider-Manem.

Predator vs. Punisher – nowy komiks ze stajni Marvela

Po pojedynkach z największymi herosami Marvela Predator obierze sobie za cel jednego z najbrutalniejszych antybohaterów wydawnictwa. Twórcy zapowiadają, że będzie to konfrontacja dwóch bezwzględnych łowców, którzy nigdy nie odpuszczają swojej ofierze.