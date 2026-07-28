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Predator rusza na łowy. Tym razem jego celem będzie kultowy bohater Marvela

Jakub Piwoński
2026/07/28 17:00
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Marvel szykuje kolejne starcie słynnego łowcy z bohaterem komiksów. Po pojedynkach z innymi postaciami wydawnictwa przyszła pora na Franka Castle'a.

Marvel oficjalnie zapowiedział Predator vs. Punisher, nową czterozeszytową miniserię, która zadebiutuje w listopadzie. Za scenariusz odpowiada Frank Tieri, mający już na koncie między innymi Alien vs. Captain America, a rysunki przygotuje Jesús Saíz, znany z serii Eddie Brock: Carnage. To kolejny crossover, w którym Marvel zestawia legendarnego Yautję z bohaterami swojego uniwersum po wcześniejszych starciach z Wolverine'em, Czarną Panterą czy Spider-Manem.

Predator vs. Punisher
Predator vs. Punisher

Predator vs. Punisher – nowy komiks ze stajni Marvela

Po pojedynkach z największymi herosami Marvela Predator obierze sobie za cel jednego z najbrutalniejszych antybohaterów wydawnictwa. Twórcy zapowiadają, że będzie to konfrontacja dwóch bezwzględnych łowców, którzy nigdy nie odpuszczają swojej ofierze.

Z opisu pierwszego zeszytu wynika, że Predator rozpocznie krwawe polowanie na nowojorski półświatek. W mieście zaczną ginąć bossowie przestępczego świata, a na drodze kosmicznego łowcy stanie Punisher. W historii pojawią się również dobrze znani przeciwnicy Franka Castle'a, tacy jak Kingpin, Jigsaw, Silvermane czy The Owl, co zapowiada wyjątkowo brutalną opowieść osadzoną w przestępczym świecie Marvela.

Scenarzysta Frank Tieri zapowiada, że seria odpowie na pytanie, kto jest najgroźniejszą maszyną do zabijania w popkulturze. Autor przyznał, że jako nastolatek wychował się na filmach z Predatorem, dlatego możliwość napisania historii o starciu Yautji z Punisherem jest dla niego spełnieniem marzeń. Zapowiedział również ogromną dawkę przemocy, liczne zwroty akcji oraz zaskakujące odkrycie dotyczące wspólnej przeszłości obu bohaterów.

GramTV przedstawia:

Predator vs. Punisher będzie liczył cztery zeszyty, a pierwszy numer trafi do sprzedaży w listopadzie. Seria została ogłoszona podczas panelu na tegorocznym San Diego Comic-Con, gdzie wzbudziła spore zainteresowanie fanów crossoverów łączących kultowe marki.

komiks
komiks
komiks
komiks
komiks
komiks
komiks
komiks

Źródło:https://comicbookmovie.com/comics/marvel-comics/predator-vs-punisher-comic-pits-the-yautja-against-frank-castle-in-a-bloody-showdown-a229083

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
Marvel
komiks
komiksy
Predator
Comic-Con
Punisher
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112