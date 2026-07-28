Predator rusza na łowy. Tym razem jego celem będzie kultowy bohater Marvela

Marvel szykuje kolejne starcie słynnego łowcy z bohaterem komiksów. Po pojedynkach z innymi postaciami wydawnictwa przyszła pora na Franka Castle'a.
Marvel oficjalnie zapowiedział Predator vs. Punisher, nową czterozeszytową miniserię, która zadebiutuje w listopadzie. Za scenariusz odpowiada Frank Tieri, mający już na koncie między innymi Alien vs. Captain America, a rysunki przygotuje Jesús Saíz, znany z serii Eddie Brock: Carnage. To kolejny crossover, w którym Marvel zestawia legendarnego Yautję z bohaterami swojego uniwersum po wcześniejszych starciach z Wolverine'em, Czarną Panterą czy Spider-Manem.
Predator vs. Punisher – nowy komiks ze stajni Marvela
Po pojedynkach z największymi herosami Marvela Predator obierze sobie za cel jednego z najbrutalniejszych antybohaterów wydawnictwa. Twórcy zapowiadają, że będzie to konfrontacja dwóch bezwzględnych łowców, którzy nigdy nie odpuszczają swojej ofierze.
Z opisu pierwszego zeszytu wynika, że Predator rozpocznie krwawe polowanie na nowojorski półświatek. W mieście zaczną ginąć bossowie przestępczego świata, a na drodze kosmicznego łowcy stanie Punisher. W historii pojawią się również dobrze znani przeciwnicy Franka Castle'a, tacy jak Kingpin, Jigsaw, Silvermane czy The Owl, co zapowiada wyjątkowo brutalną opowieść osadzoną w przestępczym świecie Marvela.
Scenarzysta Frank Tieri zapowiada, że seria odpowie na pytanie, kto jest najgroźniejszą maszyną do zabijania w popkulturze. Autor przyznał, że jako nastolatek wychował się na filmach z Predatorem, dlatego możliwość napisania historii o starciu Yautji z Punisherem jest dla niego spełnieniem marzeń. Zapowiedział również ogromną dawkę przemocy, liczne zwroty akcji oraz zaskakujące odkrycie dotyczące wspólnej przeszłości obu bohaterów.
GramTV przedstawia:
Predator vs. Punisher będzie liczył cztery zeszyty, a pierwszy numer trafi do sprzedaży w listopadzie. Seria została ogłoszona podczas panelu na tegorocznym San Diego Comic-Con, gdzie wzbudziła spore zainteresowanie fanów crossoverów łączących kultowe marki.
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