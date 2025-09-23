Spider-Man: Brand New Day z potężnym złoczyńcą. Ujawniono, kto wcieli się w popularnego przeciwnika

Dla tego antagonisty będzie to filmowy debiut w aktorskiej wersji Spider-Mana.

Jones nie jest nowicjuszem, jeśli chodzi o tego złoczyńcę. Aktor użyczał już głosu Tombstone’owi w nagrodzonym Oscarem filmie animowanym Spider-Man Uniwersum. Teraz będzie miał okazję przenieść swoją interpretację postaci do wersji aktorskiej.

Choć zdjęcia do filmu Spider-Man: Brand New Day zostały tymczasowo wstrzymane po wypadku na planie, prace nad kompletowaniem obsady wciąż trwają. Jak donosi Deadline, do ekipy dołączył Marvin Jones III, który wcieli się w rolę jednego z najbardziej brutalnych przeciwników Człowieka-Pająka, czyli Tombstone’a. Przedstawiciele Sony nie chcieli komentować informacji, a Marvel nie odpowiedział na prośby o potwierdzenie doniesień.

Tombstone został stworzony jako czarny charakter, którego wygląd i historia miały natychmiast budzić niepokój. Chcieliśmy złoczyńcy, który nie tylko zagraża bohaterowi fizycznie, ale także budzi w nim osobisty lęk - wspomina scenarzysta Gerry Conway.

Pod prawdziwym imieniem Lonnie Lincoln kryje się jeden z najokrutniejszych przestępców Nowego Jorku. To przeciwnik Spider-Mana, którego twórcami byli Gerry Conway i Alex Saviuk. Postać pojawiła się po raz pierwszy w 1988 roku w serii Web of Spider-Man #36. Tombstone to albinos o nienaturalnie wyostrzonej szczęce, przypominających piły zębach i niemal niezniszczalnej skórze, który szybko wyrobił sobie reputację bezwzględnego bossa świata przestępczego.

Marvin Jones III ma na swoim koncie wiele ról w popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Tobiasza Whale’a w serialu Black Lightning, opartym na komiksach DC. W ostatnich latach można go było zobaczyć w filmie Shadow Force u boku Kerry Washington, a także w serialach All American: Homecoming, The Equalizer i w drugim sezonie Halo od Paramount. Wkrótce wystąpi w produkcji Amazona zatytułowanej Criminal, gdzie partnerować mu będą Emilia Clarke i Adria Arjona.

Film będzie kolejnym rozdziałem w Marvel Cinematic Universe i powrotem Hollanda do roli Człowieka-Pająka po czteroletniej przerwie. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, znany fanom MCU z hitu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a scenariusz przygotowali Chris McKenna i Erik Sommers.

Do obsady powrócą: Zendaya jako M.J. Jones-Watson oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Do ekipy dołączają też nowe twarze. Jon Bernthal ponownie wcieli się w brutalnego Punishera, znanego z serialu Daredevil: Born Again. U jego boku pojawi się koleżanka z planu The Bear Liza Colón-Zayas, a także Sadie Sink z Stranger Things, której rola owiana jest tajemnicą.

Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.