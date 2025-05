Spider-Man 4 z nową gwiazdą. Czy zagra postać powiązaną z Milesem Moralesem?

Na początku kwietnia Sony Pictures oficjalnie ogłosiło pełny tytuł Spider-Mana 4. Zdjęcia do filmu ruszą już latem tego roku, aby zdążyć na przyszłoroczną premierę. Chociaż wcześniej pojawiło się sporo doniesień dotyczących fabuły filmu, to wciąż nie jest jasne, czy będzie to bardziej przyziemny film, czy też mocno powiązany z wydarzeniami rozgrywającymi się w Avengers: Doomsday. Najnowsza część przygód Petera Parkera może wreszcie wprowadzić do MCU długo oczekiwanego Milesa Moralesa. Chociaż Sony miało wykorzystać tę postać do próby kolejnego zbudowania swojego superbohaterskiego uniwersum, to najwidoczniej chcą, aby Miles w pierwszej kolejności zadebiutował w MCU. Wskazuje na to najnowszy casting do filmu, w którym mogła zostać obsadzona Rio Morales.

Spider-Man 4 – ta aktorka wcieli się w matkę Milesa Moralesa?

Nową aktorką w Spider-Manie 4 została Liza Colón-Zayas. Najbardziej znana jest z roli w serialu The Bear, ale zagrała również w takich produkcjach, jak Ukryte piękno, Noc oczyszczenia: Czas wyboru, Kobieta w oknie, a ostatnio w Niebezpieczny kochanek i Istoty fantastyczne. Colón-Zayas miała już podpisać kontrakt, ale szczegóły jej roli nie zostały potwierdzone.