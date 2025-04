Spider-Man 4 z oficjalnym tytułem i logo. To „świeży początek” dla serii

Na scenie zabrakło Toma Hollanda, który obecnie kręci The Odyssey od Christophera Nolana. Aktor nagrał jednak krótką wiadomość dla fanów, w której przyznał, że czwarta część serii będzie „nowym początkiem”. Gwiazdor nie zdradził jednak, co to dokładnie znaczy.

Bardzo mi przykro, że nie mogę być z wami. Jestem na drugim końcu świata, kręcąc film. Wiem, że zostawiliśmy was z ogromnym cliffhangerem na końcu Bez drogi do domu, więc Spider Man: Brand New Day to nowy początek. Dokładnie taki jest. To wszystko, co mogę powiedzieć.

Destin Daniel Cretton nie ujawnił żadnych szczegółów fabuły, ani też obsady do Spider-Man: Brand New Day. Z ostatnich doniesień dowiedzieliśmy się, że w filmie jedną z najważniejszych ról ma zagrać gwiazda Stranger Things.