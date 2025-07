Spider-Man 4 rozgrywa się przed czy po Avengers: Doomsday? Pierwsze zdjęcia z planu dają odpowiedź

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu filmu Spider-Man: Brand New Day, kręconego w Glasgow w Szkocji. Na fotografiach można dostrzec tablice informujące o budowie nowojorskiego budynku, której zakończenie zaplanowano na grudzień 2027 roku. To ujawnia, że akcja filmu rozgrywa się w podobnym okresie do Thunderbolts*, a więc tuż przed wydarzeniami z Avengers: Doomsday, co rozwiewa wcześniejsze spekulacje sugerujące, że fabuła osadzona będzie między Doomsday a Secret Wars.

Spider-Man: Brand New Day rozgrywa się przed wydarzenia z Avengers: Doomsday

Jest to o tyle ciekawa informacja, że wcześniej podawano, że historia w Spider-Man 4 może rozgrywać się w trakcie wydarzeń z Avengers: Doomsday. Najwyraźniej jednak te plany uległy zmianie i Peter Parker może wcześniej spotkać Doktora Dooma od reszty superbohaterów, a potężny antagonista wykluczy go wcześniej z udziału w wielkiej bitwie, do której dojdzie w Doomsday.