Kultowy przeciwnik Spider-Mana otrzyma nową wersję. Złoczyńca zadebiutuje w MCU

Już wcześniej poznaliśmy alternatywną wersję tej postaci.

Wiele wskazuje na to, że Zielony Goblin może znów pojawić się na dużym ekranie. Jak donosi branżowy insider Daniel Richtman, Marvel Studios planuje wprowadzenie nowej wersji Normana Osborna do Marvel Cinematic Universe. Choć szczegóły są na razie niejasne, powrót jednego z najgroźniejszych przeciwników Spider-Mana wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Spider-Man – Marvel planuje wprowadzić nową wersję Normana Osborna Richtman nie sprecyzował, czy postać pojawi się już w nadchodzącym filmie Spider-Man: Brand New Day, czy może dopiero w dalszej części nowej trylogii z Tomem Hollandem. Nie wiadomo również, czy do roli powróci Willem Dafoe, który wcielał się w Normana Osborna w trylogii Sama Raimiego oraz w Spider-Man: No Way Home, czy też studio szuka nowego aktora.

W Spider-Man: No Way Home Norman Osborn pojawił się jako alternatywna wersja z innego uniwersum. Przedstawiony jako rozszczepiony wewnętrznie geniusz, zyskał miano jednego z najbardziej bezlitosnych przeciwników Pająka, zabijając ciocię May i niemal doprowadzając Petera do złamania swoich zasad. Ostatecznie postać została „uleczona” i odesłana do swojego świata. Nie istnieję w twoim świecie – powiedział Norman w filmie, sugerując, że jego odpowiednik nie funkcjonuje w głównym uniwersum MCU. Jednak biorąc pod uwagę naturę multiwersum i skłonność Osborna do manipulacji, tę kwestię można łatwo przekształcić fabularnie, aby pasowała do nowej wersji tej postaci.

Wprowadzenie Normana Osborna do MCU może oznaczać znacznie więcej niż tylko kolejną historię ze Spider-Manem. W komiksach postać ta odegrała ogromną rolę, przejmując kontrolę nad grupą Thunderbolts, powstrzymując inwazję Skrulli, zostając dyrektorem organizacji H.A.M.M.E.R. oraz przywódcą Mrocznych Avengersów. Niedawno pojawiły się doniesienia, że w Spider-Man: Brand New Day dojdzie do innego oczekiwanego pojedynku. Pajączek ma zmierzyć się z jednym z Avengersów, a w pojedynku pomoże my Punisher. Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a scenariusz piszą Chris McKenna i Erik Sommers, duet znany z poprzednich części serii. W obsadzie, obok Hollanda i Bernthala, pojawią się także Zendaya, Sadie Sink i Liza Colón-Zayas. Przypomnijmy, że Spider-Man: Brand New Day trafi do kin 31 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.