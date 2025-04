Spider-Man 2 na PC z kolejną aktualizacją. Łatka poprawia wydajność gry

Gra zadebiutowała na PC 30 stycznia 2025 roku i jej start nie należał do najłatwiejszych. Wielu graczy zgłaszało poważne problemy z wydajnością, co negatywnie wpłynęło na odbiór długo wyczekiwanego sequela. Liczne crashe, błędy graficzne i ogólna niestabilność frustrowały fanów. Jednak dzięki regularnym łatkom sytuacja znacznie się poprawiła, a ocena na Steamie wzrosła z mieszanej na bardzo pozytywną.

Marvel’s Spider-Man 2 na PC nadal otrzymuje regularne wsparcie po premierze, pomimo że minęło już trochę czasu od tego momentu. Właśnie ukazała się ósma aktualizacja i choć łatka nie należy do największych, przynosi solidną porcję usprawnień wydajności, poprawek błędów i zwiększoną stabilność rozgrywki, co zebrane razem powinno znacząco poprawić ogólne wrażenia z gry.

Warto przypomnieć, że zaledwie kilka dni wcześniej, 3 kwietnia, pojawił się siódmy patch, który również skupił się na poprawie grafiki. Naprawił on między innymi pikselizację przedmiotów w pomieszczeniach, zbyt błyszczące rośliny przy aktywnym Ray-Traced Interiors oraz migotanie cieni przy określonych ustawieniach Ambient Occlusion.

Regularne aktualizacje pokazują, że twórcy Insomniac Games, aktywnie słuchają społeczności i konsekwentnie dążą do tego, by wersja PC Marvel’s Spider-Man 2 dorównywała jakościowo swoim konsolowym odpowiednikom. Szkoda tylko, że nie udało się tego osiągnąć na premierę. Jeśli interesuje was nasze zdanie w temacie drugiej części przygód Petera Parkera na PC, zachęcam do przeczytania naszej recenzji.