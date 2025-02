Marvel's Spider-Man 2 - recenzja na PC. Dwa pająki na jednym blaszaku

Choć nie obyło się bez problemów technicznych, autorzy komputerowego Marvel's Spider-Man 2 szybko na nie zareagowali. Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z konwersją idealną.

Edycja na PC została udostępniona 30 stycznia 2025 roku za pośrednictwem Steama w pełnej polskiej i angielskiej wersji językowej do wyboru (z opcją włączenia rodzimych napisów). Za przeniesienie Marvel's Spider-Man 2 na blaszaki nie odpowiadają jednak twórcy produkcji, lecz ekipa Nixxes Software, której zawdzięczamy także porty innych gier z PlayStation, jak np. Ghost of Tsushima: Director's Cut, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon: Forbidden West - Complete Edition czy przywołanych już na początku tytułów z Peterem Parkerem i Milesem Moralesem.

Chcąc uzyskać zadowalającą płynność musiałem zrezygnować z jakości 4K na rzecz 1080p, pozostając przy bardzo wysokich ustawieniach graficznych (bez ray-tracingu) z włączonym DLSS (tym razem wystarczył tryb równowaga). Wówczas nawet podczas walki z grupą wrogów mogłem liczyć na około 90 klatek na sekundę, a liczba FPS-ów nie spadała poniżej 60 nawet w najbardziej wymagających momentach. Poza tym, jeśli chodzi o samą jakość grafiki, to cóż – nie powiem nic odkrywczego, produkcja wygląda po prostu obłędnie nawet w zwykłym Full HD bez śledzenia promieni.

Co jeszcze oferuje Marvel's Spider-Man 2 na PC?

Port drugiego Człowieka-Pająka na blaszakach oddaje do dyspozycji graczy naprawdę mnóstwo opcji pozwalających na dostosowanie płynności animacji do możliwości swojego komputera. Mamy długą listę ustawień graficznych, do tego wsparcie nie tylko NVIDIA DLSS 3, ale także obsługę AMD FSR 3,1 i Intel XeSS. Jest też możliwość odblokowania framerate’u i zabawy na ekranach panoramicznych z wyświetlaniem obrazu w proporcjach 16:9, 16:10, 21:9, 32:9 i 48:9.

Marvel's Spider-Man 2 na PC to przede wszystkim okazja, by sprawdzić, jak ta przygodówka akcji z perspektywy trzeciej osoby sprawdza się na klawiaturze i myszce. A sprawdza się naprawdę dobrze, bo choć nie preferuję zabawy w tego typu produkcjach za pomocą wspomnianych kontrolerów, to muszę przyznać, że spełniają one swoją rolę wyśmienicie. Zwłaszcza, że możemy dostosować rozmaite parametry, a poza tym tytuł oferuje funkcję swobodnego mapowania przycisków.

Co prawda Marvel's Spider-Man 2 to gra rodem z PlayStation 5, więc nie zabrakło pełnego wsparcia kontrolera DualSense od PlayStation 5 z obsługą adaptacyjnych triggerów i haptycznych wibracji, nic nie stoi na przeszkodzie, by uruchomić tytuł na padzie od Xbox Series X. Skoro już o konsoli Sony mowa, to możliwe jest (z naciskiem na “możliwe” a nie “wymagane” czy “konieczne”) zalogowanie się do swojego konta PlayStation Network celem zyskania dostępu do profilu gracza, ustawień, listy znajomych i - przede wszystkim - trofeów. Nakładkę PlayStation w grze uruchomimy za pomocą kombinacji przycisków lewy shift + F1.

Podsumowanie

Jeśli spojrzymy na zalecane wymagania sprzętowe Marvel's Spider-Man 2 na PC i porównamy je z konfiguracją testową, która jest od niej po prostu mocniejsza, to nietrudno wysnuć wniosek, że optymalizacja gry mogłaby być lepsza. Nie oznacza to jednak, że jest źle - to może nie kolejny udany, ale na pewno poprawny port gry od Nixxes Software. Pozostaje mieć jednak nadzieję, że wspomniana ekipa nie poprzestanie na hotfixach i jednym dużym patchu, czyli aktualizacjach, które wprowadziły już pierwsze poprawki do recenzowanego tytułu i doczekamy się kolejnych ulepszeń. Decydując się na zakup warto na takowe poczekać. Tak samo zresztą, jak na obniżkę ceny, bo jednak 259 złotych to dość sporo.

