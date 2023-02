Premierowy zwiastun gry SpellForce: Conquest of Eo. Coś dla fanów Heroes 3

Wczoraj na rynku zadebiutowała gra SpellForce: Conquest of Eo, strategia, która może spodobać się fanom Heroes’ów 3.

Jak zapewne niektórzy z Was już wiedzą, wczoraj na rynku zadebiutowała gra SpellForce: Conquest of Eo. Ta turowa strategia fantasy stanowi spi-off popularnej serii SpellForce i została wyprodukowana przez studio Owned by Gravity, czyli twórców m.in. Fantasy General II.

Premiera strategii SpellForce: Conquest of Eo

Tradycyjnie, z okazji premiery otrzymaliśmy zwiastun, który możecie zobaczyć poniżej. Nie da się ukryć tego, iż deweloperzy mocno inspirowali się cyklem Heroes of Might and Magic.

W tej strategii turowej w fantastycznym świecie SpellForce przejmiesz schedę swojego mistrza jako spadkobierca jego tajemniczej wieży czarodzieja.

Naucz się mnóstwa czarów, które możesz rzucać na okoliczne krainy. Wzywaj fantastycznych pomocników i trenuj potężnych wojowników, którzy w twoim imieniu będą przemierzali świat. Staczaj szybkie, ale taktyczne i turowe bitwy.

Najważniejsze cechy gry

Rozbudowuj i ulepszaj swoją wieżę, tworząc nowe pomieszczenia, które wpłyną na twoją magiczną ścieżkę

Wybierz spośród trzech archetypów i sześciu list czarów, które pozwalają na inny styl gry

Rekrutuj bohaterów i uczniów do poprowadzenia twoich armii

Odkrywaj nowe, magiczne sekrety w interaktywnych i dynamicznym grymuarze

Twórz wszystko samodzielnie: od magicznych glifów i artefaktów, po nieumarłych pomocników

Weź udział w ponad 600 różnych przygodach w ramach proceduralnie generowanej kampanii

Wymagania sprzętowe gry

Minimalne wymagania sprzętowe

SYSTEM OPERACYJNY: WIndows 10/11 64-bitowy

WIndows 10/11 64-bitowy PROCESOR: AMD Ryzen 3 1300X lub Intel Core i4-4690K

AMD Ryzen 3 1300X lub Intel Core i4-4690K KARTA GRAFICZNA: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti lub Radeon RX 570 PAMIĘĆ: 8 GB RAM

8 GB RAM DIRECTX: wersja 11

wersja 11 MIEJSCE NA DYSKU: 9 GB dostępnej przestrzeni

Rekomendowane wymagania sprzętowe