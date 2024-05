Speed 3 jest możliwy? Keanu Reeves i Sandra Bullock chcą nakręcić kolejny film z serii

Thriller akcji Jana de Bonta – Speed - z 1994 roku odniósł nie tylko sukces komercyjny, ale był też bardzo dobrym filmem, zbierającym znakomite oceny recenzentów. Bardzo dużo zdziałała chemia pomiędzy Reevesem i Bullock.

Keanu Reeves i Sandra Bullock wystąpią w Speed 3?

Trzy lata później do kin weszła kontynuacja nosząca tytuł Speed 2: Cruise Control. Jednak w filmie z 1997 roku do swojej roli powróciła tylko Sandra Bullock, a jej ekranowy partner tym razem zrezygnował, bo nie odpowiadał mu pomysł na scenariusz i w głównej roli zastąpił go Jason Patric. Później okazało się, że postąpił bardzo roztropnie.