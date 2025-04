Spadek formy Dragon Ball: Sparking! Zero. Gracze narzekają na małą ilość nowej zawartości

Choć Sparking Zero nie miało być grą typu always-online, jak Xenoverse, Bandai Namco wyraźnie liczyło na dłuższe zaangażowanie graczy. Zapowiedziano nawet przepustkę sezonową i planowano kolejne dodatki. Niestety, wszystko wskazuje na to, że duża część fanów po prostu zrezygnowała z dalszej gry, a liczba aktywnych użytkowników wygląda obecnie dramatycznie. Na subreddicie Sparking! Zero użytkownik Weak-Ticket8330 opublikował screen z bazy danych SteamDB, który pokazuje, że w tym tygodniu w grze było mniej niż 500 graczy jednocześnie. To ogromny spadek w porównaniu do rekordowych 122 tysięcy graczy, którzy uruchomili grę w dniu premiery. Co więcej, 16 kwietnia liczba ta spadła do zaledwie 476 jednocześnie grających osób, co jest absolutnym rekordem... niestety negatywnym.

Nawet jeśli drugi pakiet DLC rzeczywiście trafi do gry w najbliższych dniach, może się okazać, że to zbyt mało, by przywrócić zainteresowanie na dawnym poziomie. Społeczność zdaje się już tracić nadzieję, a Dragon Ball: Sparking! Zero, mimo świetnego startu, szybko trafia na boczny tor. Z drugiej jednak strony, tego typu gry prędzej czy później stają się powtarzalne i raczej wraca się do nich cyklicznie. Zobaczymy, czy DLC Daima 1 poprawi sytuacją w nadchodzących dniach.