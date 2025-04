Wyciekła data premiery i lista postaci z DLC Daima 1 do Dragon Ball: Sparking! Zero. Fani Vegety będą szczęśliwi

Niespodziewany wyciek zdradził szczegóły pierwszego pakietu DLC z anime Dragon Ball Daima, które trafi do gry Dragon Ball: Sparking! Zero.

Według wycieku, rozszerzenie zadebiutuje już 24 kwietnia i doda do gry osiem nowych postaci, w tym kilka wariantów Vegety (Mini) oraz nowe wcielenie Goku (Mini). Informacje te pochodziły z opublikowanej na krótko strony Humble Bundle, która została już usunięta, ale zdążyła rozgrzać społeczność fanów.

Znamy listę postaci i datę wydania DLC Daima 1

Dragon Ball: Sparking! Zero zadebiutowało w październiku 2024 roku i gra błyskawicznie zdobyła ogromną popularność. Była to pierwsza odsłona kultowej serii Budokai Tenkaichi od prawie 17 lat. W dniu premiery gra miała ponad 91 tysięcy graczy jednocześnie na Steamie, a w ciągu pierwszych 24 godzin sprzedała się w liczbie przekraczającej 3 miliony egzemplarzy. Nam ten tytuł też przypadł do gustu.