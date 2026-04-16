Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy sieciowego survivalu w klimacie STALKER-a mają ambitne plany. Pioner przejdzie metamorfozę

Mikołaj Berlik
2026/04/16 15:10
0
0

Tak będzie wyglądał ten rok.

Studio GFAGAMES przedstawiło szczegółowy plan rozwoju swojej postapokaliptycznej strzelanki MMO Pioner. Gra, która zadebiutowała we wczesnym dostępie pod koniec 2025 roku, z czasem zyskuje coraz większe uznanie w oczach społeczności – ostatnie recenzje na Steam są w 72% pozytywne, co pokazuje progres względem początkowo mieszanego odbioru.

Pioner
Pioner

Pioner – co przyniosą nadchodzące miesiące?

Twórcy zaplanowali serię dużych aktualizacji, które mają znacząco rozbudować świat Pioner i wprowadzić nowe mechaniki. Pierwszy ma być Community Patch, który pojawi się wkrótce. Skoncentruje się na poprawkach sugerowanych przez graczy, w tym na balansie rozgrywki oraz usprawnieniach interfejsu. Następna w kolejności jest aktualizacja Invasion zaplanowana na drugi kwartał 2026 roku. Wprowadzi ona nowe wydarzenia w świecie gry, anomalie oraz przeciwników. Kluczową nowością będą bezpieczne strefy, które pełnić będą rolę baz dla ocalałych. Twórcy udostępnili też plan aktualizacji na resztę roku:

  • Patch fabularny (przełom II i III kwartału) - doda kolejny rozdział głównego wątku fabularnego, nowe typy uzbrojenia oraz nieznane wcześniej przedmioty.
  • Aktualizacja Rebirth (III kwartał) – skupi się na trybach kooperacyjnych i PvP. Pojawią się nowe raidy, handlarze oraz legendarne przedmioty. Zmianie ulegną także zasady starć między graczami.
  • Kolejny rozdział fabuły (przełom III i IV kwartału) – dalszy ciąg historii oraz kolejna porcja ekwipunku i broni.
  • Aktualizacja Expedition (IV kwartał) – największy z zapowiadanych dodatków. Zaoferuje nowe otwarte światy i mechaniki. Przebudowie ulegnie system klanowy, a rok zakończy ograniczony czasowo event specjalny.

GramTV przedstawia:

Poza rozbudową treści, deweloperzy deklarują regularne wydawanie mniejszych łatek. Mają one na celu optymalizację wydajności, poprawę działania serwerów oraz eliminację bieżących błędów.

Pioner jest dostępne wyłącznie na PC.

Tagi:

News
PC
Steam
aktualizacja
mmo
MMO
Pioner
aktualizacja gry
mapa drogowa
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112