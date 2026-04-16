Twórcy sieciowego survivalu w klimacie STALKER-a mają ambitne plany. Pioner przejdzie metamorfozę

Studio GFAGAMES przedstawiło szczegółowy plan rozwoju swojej postapokaliptycznej strzelanki MMO Pioner. Gra, która zadebiutowała we wczesnym dostępie pod koniec 2025 roku, z czasem zyskuje coraz większe uznanie w oczach społeczności – ostatnie recenzje na Steam są w 72% pozytywne, co pokazuje progres względem początkowo mieszanego odbioru.
Pioner – co przyniosą nadchodzące miesiące?
Twórcy zaplanowali serię dużych aktualizacji, które mają znacząco rozbudować świat Pioner i wprowadzić nowe mechaniki. Pierwszy ma być Community Patch, który pojawi się wkrótce. Skoncentruje się na poprawkach sugerowanych przez graczy, w tym na balansie rozgrywki oraz usprawnieniach interfejsu. Następna w kolejności jest aktualizacja Invasion zaplanowana na drugi kwartał 2026 roku. Wprowadzi ona nowe wydarzenia w świecie gry, anomalie oraz przeciwników. Kluczową nowością będą bezpieczne strefy, które pełnić będą rolę baz dla ocalałych. Twórcy udostępnili też plan aktualizacji na resztę roku:
- Patch fabularny (przełom II i III kwartału) - doda kolejny rozdział głównego wątku fabularnego, nowe typy uzbrojenia oraz nieznane wcześniej przedmioty.
- Aktualizacja Rebirth (III kwartał) – skupi się na trybach kooperacyjnych i PvP. Pojawią się nowe raidy, handlarze oraz legendarne przedmioty. Zmianie ulegną także zasady starć między graczami.
- Kolejny rozdział fabuły (przełom III i IV kwartału) – dalszy ciąg historii oraz kolejna porcja ekwipunku i broni.
- Aktualizacja Expedition (IV kwartał) – największy z zapowiadanych dodatków. Zaoferuje nowe otwarte światy i mechaniki. Przebudowie ulegnie system klanowy, a rok zakończy ograniczony czasowo event specjalny.
