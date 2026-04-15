One More Game 2026 - podsumowujemy to, co działo się we Wrocławiu!

One More Game 2026 już za nami, więc przydałoby się podsumować najważniejsze wydarzenia z tego, co działo się w weekend w naszym królestwie!

Jeśli zastanawialiście się, ile łącznie osób pojawiło się w dniach 11–12 kwietnia ? No to musicie wiedzieć, że przybyło Was łącznie aż 12 000 ! Cieszy fakt, że impreza rośnie z każdą kolejną edycją, a i atrakcji jest coraz więcej.

Kolejna wyprawa za nami! Tym razem podczas One More Game we wrocławskiej Hali Stulecia mogliśmy nie tylko zapewnić Wam sporo rozrywki, ale również rywalizowaliście o gamingowy komputer! Więcej szczegółów i krótką relację z imprezy znajdziecie poniżej.

Z jednej strony tradycyjne strefy dla fanów „analogowej” zabawy w starym, dobrym stylu bez względu na to, czy są to planszówki, karcianki i przeróżne erpegi. Do tego cała masa typowo geekowskich klimatów – komiksy, gry retro, rywalizacja na wysokim poziomie w różnych strefach, a także cała masa różnorodnych cosplayów. W przerwach między różnymi aktywnościami duża strefa foodtrucków i chillu. W tym roku każdy mógł znaleźć z łatwością coś dla siebie! Tym bardziej, że tych typowo gamingowych tematów było tym razem o wiele więcej.

Gram.pl na One More Game – krótkie podsumowanie naszych aktywności

Po pierwsze i najważniejsze, chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować za to, że tłumnie przybyliście na Halę Stulecia w ten specjalny weekend! W naszym specjalnym Boss Challenge spróbowało swych sił łącznie 150 graczy.

Statystycznie, jeśli chcecie wiedzieć, ilu z Was pokonało naszych bossów, to pod tym względem najlepszym wynikiem mogli się poszczycić Kacper Zając i Mateusz „Gucio1846” Kapusta – nikomu bowiem nie udało się pobić ich czasów w DiRT Rally 2.0 oraz Moto GP 25. Tymczasem Aleksandra „Olaczka” Tarnowska odnotowała tylko cztery przegrane w trakcie dwudniowego Boss Challenge w szachowym Blitzu, a Michał „Muradin” Grabowski również cztery, walcząc ramię w ramię w Tekken 8.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którym udało się pokonać naszych bossów! Biorąc pod uwagę Wasze zaangażowanie w to wyzwanie możemy powiedzieć jedno – z pewnością ono powróci na kolejnych imprezach… a być może do tego momentu uda nam się wymyślić zupełnie nowe konkurencje? Dajcie znać jakie gry widzielibyście w takim Boss Challenge.

Podczas wyzwania walczyliście o komputer gamingowy Actina Selected z najnowszym procesorem Intel Core Ultra Plus. Tym razem nie udało się go wygrać, ale może się uda przy następnej okazji. Śledźcie nas — będziemy informować o kolejnych wydarzeniach! Jeśli nie mieliście okazji sprawdzić komputera na miejscu, to tutaj znajdziecie więcej szczegółów na temat nie tylko nagrody głównej, ale również nowych procesorów Intel!

Oczywiście nie mogło zabraknąć innych atrakcji. Przy naszych stanowiskach testowaliście komputery Actina, peryferia gamingowe HAVIT oraz poznaliście szeroką ofertę tej marki w specjalnej strefie. Można powiedzieć, że było iście “wstrząsająco”. Nie mogło również zabraknąć foteli oraz kokpitu do simracingu od Yumisu… jak również ich słynnego przycisku do grania w “10 sekund”. Okazuje się, że wielu osobom się poszczęściło w naszej zabawie, a kolejka przez dwa dni nie malała!