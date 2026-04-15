One More Game 2026 - podsumowujemy to, co działo się we Wrocławiu!

One More Game 2026 już za nami, więc przydałoby się podsumować najważniejsze wydarzenia z tego, co działo się w weekend w naszym królestwie!
Kolejna wyprawa za nami! Tym razem podczas One More Game we wrocławskiej Hali Stulecia mogliśmy nie tylko zapewnić Wam sporo rozrywki, ale również rywalizowaliście o gamingowy komputer! Więcej szczegółów i krótką relację z imprezy znajdziecie poniżej.
Co się działo na One More Game we Wrocławiu?
Jeśli zastanawialiście się, ile łącznie osób pojawiło się w dniach 11–12 kwietnia? No to musicie wiedzieć, że przybyło Was łącznie aż 12 000! Cieszy fakt, że impreza rośnie z każdą kolejną edycją, a i atrakcji jest coraz więcej.
Z jednej strony tradycyjne strefy dla fanów „analogowej” zabawy w starym, dobrym stylu bez względu na to, czy są to planszówki, karcianki i przeróżne erpegi. Do tego cała masa typowo geekowskich klimatów – komiksy, gry retro, rywalizacja na wysokim poziomie w różnych strefach, a także cała masa różnorodnych cosplayów. W przerwach między różnymi aktywnościami duża strefa foodtrucków i chillu. W tym roku każdy mógł znaleźć z łatwością coś dla siebie! Tym bardziej, że tych typowo gamingowych tematów było tym razem o wiele więcej.
Gram.pl na One More Game – krótkie podsumowanie naszych aktywności
Po pierwsze i najważniejsze, chcielibyśmy Wam wszystkim podziękować za to, że tłumnie przybyliście na Halę Stulecia w ten specjalny weekend! W naszym specjalnym Boss Challenge spróbowało swych sił łącznie 150 graczy.
Statystycznie, jeśli chcecie wiedzieć, ilu z Was pokonało naszych bossów, to pod tym względem najlepszym wynikiem mogli się poszczycić Kacper Zając i Mateusz „Gucio1846” Kapusta – nikomu bowiem nie udało się pobić ich czasów w DiRT Rally 2.0 oraz Moto GP 25. Tymczasem Aleksandra „Olaczka” Tarnowska odnotowała tylko cztery przegrane w trakcie dwudniowego Boss Challenge w szachowym Blitzu, a Michał „Muradin” Grabowski również cztery, walcząc ramię w ramię w Tekken 8.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich, którym udało się pokonać naszych bossów! Biorąc pod uwagę Wasze zaangażowanie w to wyzwanie możemy powiedzieć jedno – z pewnością ono powróci na kolejnych imprezach… a być może do tego momentu uda nam się wymyślić zupełnie nowe konkurencje? Dajcie znać jakie gry widzielibyście w takim Boss Challenge.
Oczywiście nie mogło zabraknąć innych atrakcji. Przy naszych stanowiskach testowaliście komputery Actina, peryferia gamingowe HAVIT oraz poznaliście szeroką ofertę tej marki w specjalnej strefie. Można powiedzieć, że było iście “wstrząsająco”. Nie mogło również zabraknąć foteli oraz kokpitu do simracingu od Yumisu… jak również ich słynnego przycisku do grania w “10 sekund”. Okazuje się, że wielu osobom się poszczęściło w naszej zabawie, a kolejka przez dwa dni nie malała!
A w co mogliście grać w One More Game w tym roku? Przygotowaliśmy potężną liczbę gier dla fanów retro wraz z GOG.com, które tradycyjnie wspiera nas podczas naszych wypraw. Również podziękowania należą się firmie Cenega i Bandai Namco, dzięki którym mogliśmy ponownie rozegrać świetny Turniej Żelaznej Pięści w Tekken 8. Jak już o bijatykach mowa, to również nie zapominamy o MadCatz – ich niezniszczalne Arcade Sticki ponownie pokazały, że to idealne rozwiązanie na tego typu wydarzenia. Za wysoką jakość obrazu natomiast odpowiadały monitory Iiyama, które jak zwykle spisały się szóstkę z plusem na wszystkich naszych stanowiskach!
W tym roku również mogliście odpocząć w naszej strefie grając na konsolach PlayStation 5 m.in. w EA Sports FC 26 dzięki wsparciu ekipy MSL oraz Sony, a także sprawdzić swojego skilla w Screamera – tutaj wysoka piątka dla drużyny Plaion!
Idąc krok po kroku, nie możemy zapomnieć o Logitech. Na ich kierownicy Logitech G RS50 mogliście sprawdzić swoje umiejętności w Assetto Corsie i, jak widzieliśmy, ta zabawa Wam się bardzo podobała. Z kolei o dobre nagłośnienie zadbało Essaudio.pl swoim głośnikiem JBL EON ONE MK2.
Dodatkowo mogliście się również bawić w trzech strefach, które aktywnie wspieraliśmy przez te dwa dni:
ING Bank Śląski – w robloxowym świecie można było poznać kluczowe kwestie bezpieczeństwa, a najmłodsi bawili się przez dwa dni One More Game!
Oyakata – dzielnie wspiera nas swoimi smakami bez względu na to, czy wolisz łagodne czy pikantne zupy. Dodatkowo również u nich mogliście zmierzyć się w szachy z Olaczką.
Giganci Programowania – idealna propozycja dla młodych pasjonatów programowania, którzy chcą rozpocząć naukę już od najmłodszych lat. Minecraft świetnie sprawdził się jako narzędzie edukacyjne. Mamy nadzieję, że w ten weekend odkryliśmy nowych programistów!
Jeszcze raz ogromnie dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się na One More Game 2026. To dzięki Waszej obecności i zaangażowaniu mogliśmy wspólnie stworzyć kolejne magiczne chwile i zapewnić wszystkim mnóstwo świetnej zabawy. Jeśli byliście z nami na miejscu - dajcie znać czy się podobało lub co możemy zrobić lepiej, aby kolejne wydarzenia były jeszcze lepsze! Dziękujemy również organizatorom One More Game za miłe przyjęcie i wsparcie przez cały czas imprezy.
