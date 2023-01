Sovereign Syndicate – Disco Elysium w steampunkowych klimatach?

Disco Elysium to gra wybitna, która już zapisała się na kartach gamingowej historii. Po ukończeniu przygody przygotowanej przez ZA/UM od razu zacząłem wyglądać kontynuacji. Studio boryka się jednak z poważnymi kłopotami, o czym informowaliśmy już niejednokrotnie. Disco Elysium 2 może więc nigdy nie powstać, co z pewnością byłoby nad wyraz smutną informacją. Nikt nie powiedział jednak, że nie doczekamy się podobnych i równie udanych produkcji. Poznajcie Sovereign Syndicate, które zapowiada się naprawdę ciekawie.

Sovereign Syndicate przyciąga uwagę klimatem

Sovereign Syndicate to propozycja od ekipy z Crimson Herring Studios. Za sprawą fabuły przeniesiemy się do Londynu w czasach wiktoriańskich. Oczywiście, całość ma mroczny, steampunkowy klimat.



Zabawę rozpoczniemy od wyboru 1 z 3 dostępnych postaci. Warto wspomnieć, że każdy z bohaterów posiada odmienną historię, która wraz z postępem będzie splatać się w całość z głównym wątkiem. Twórcy obiecują dużą swobodę w podejściu do rozgrywki i przygotowanych wyzwań. Umiejętności protagonistów zostały zaprojektowane w taki sposób, by każda z nich miała istotne znaczenie w trakcie zabawy.



Całości mają dopełniać dwa ciekawe systemy. Pierwszy skupia się wokół kart tarota, które w Sovereign Syndicate zastąpią klasyczne kostki i dodadzą grze odrobinę losowości. Równie ważne będą mechaniki odpowiedzialne za rozwój naszej postaci. Bohaterowie rozwijają się poprzez praktyczne stosowanie danych zdolności, co będzie bezpośrednio podyktowane naszym stylem rozgrywki.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Sovereign Syndicate. Debiutu gry powinniśmy spodziewać się w tym roku. Jeśli produkcja autorstwa Crimson Herring Studios Was zaintrygowała, to za pośrednictwem Steam możecie przetestować jej demo.