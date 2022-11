Walka studia ZA/UM w sądzie trwa. Nowe szczegóły i Disco Elysium 2

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że kolejna osoba niedobrowolnie opuściła szeregi zespołu ZA/UM, czyli studia odpowiedzialnego za stworzenie gry Disco Elysium . Wówczas chodziło o Kaura Kendera, producenta wykonawczego wspomnianego tytułu, który dołączył do trzech poprzednich osób, jakie spotkał ten sam los – Roberta Kurvitza, Helen Hindpere (główną scenarzystkę gry) oraz Aleksandra Rostova (reżysera ds. artystycznych). Teraz natomiast na horyzoncie pojawiły się nowe informacje na temat całego zamieszania związanego z twórcami Disco Elysium oraz potencjalnie nieuczciwej działalności właścicieli studia .

Trzeba jednak w tym momencie przypomnieć, co właściwie zadziało się w przeszłości; jeszcze w zeszłym roku Margus Linnamae, największy akcjonariusz ZA/UM i zarazem osoba, która sfinansowała Disco Elysium, postanowił spieniężyć swoje udziały w studio. Według założeń powinien był rodzielić je pomiędzy wszystkich wspólników. Ostatecznie jednak mężczyzna zdecydował się odsprzedać udziały jednemu z inwestorów, Ilmarowi Kompusowi – zażądał za własność 4,5 miliona euro. Problem pojawia się w momencie, gdy przyjrzymy się sposobowi zawarcia tej umowy.

Kompus nie posiadał bowiem wystarczająco dużo środków na zakup akcji. Z tego powodu jego firma-przykrywka, Tutreke, kupiła od studia Za/Um kilka szkiców koncepcyjnych do Pioneer One, czyli kontynuacji Disco Elysium. Prawdopodobnie największą ciekawostką całej tej afery jest to, że Tutreke miało rzekomo zapłacić za szkice aż jeden euro – tylko po to, aby odsprzedać je z powrotem ZA/UM za 4,8 miliona euro. I to właśnie za te pieniądze Kompus był wreszcie w stanie wejść w posiadanie udziałów w firmie od Linnamae.