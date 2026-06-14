Apple TV nie czekało do finału. Jeden z największych serialowych hitów roku otrzymał 2. sezon

Wdowia zatoka wróci z kolejnymi odcinkami. Apple TV oficjalnie zamówiło drugi sezon popularnej horrorowej komedii.

Na platformach streamingowych co tydzień debiutują nowe seriale, ale tylko nielicznym udaje się przebić do świadomości widzów i krytyków. Jednym z takich wyjątków okazała się Wdowia zatoka, która w krótkim czasie wyrosło na jeden z największych serialowych sukcesów Apple TV w 2026 roku. Wdowia zatoka okazała się hitem. Będzie drugi sezon Platforma oficjalnie poinformowała o zamówieniu 2. sezonu jeszcze przed emisją finałowego odcinka pierwszej serii. Decyzja nie powinna jednak nikogo dziwić. Produkcja może pochwalić się znakomitymi recenzjami i obecnie utrzymuje aż 97% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes.

Za serial odpowiada Katie Dippold, która pełni funkcję twórczyni, showrunnerki i producentki wykonawczej. Apple TV poinformowało również o podpisaniu z Dippold wieloletniej umowy na rozwój kolejnych projektów. To dobra wiadomość dla fanów serialu, ponieważ sugeruje, że platforma wiąże z twórczynią długoterminowe plany.

GramTV przedstawia:

Akcja Wdowiej zatoki rozgrywa się na niewielkiej wyspie u wybrzeży Massachusetts. Głównym bohaterem jest burmistrz Tom Loftis, w którego wciela się Matthew Rhys. Mężczyzna próbuje uczynić swoją społeczność atrakcyjnym miejscem do życia i odwiedzania przez turystów. Problem w tym, że miejscowość od lat zmaga się z mroczną reputacją, tajemniczymi zaginięciami i nadprzyrodzonymi zjawiskami. Produkcja zdobyła uznanie dzięki nietypowemu połączeniu horroru i komedii. Twórcy bawią się gatunkowymi schematami, przechodząc od humorystycznych scen do autentycznie niepokojących momentów. Widzowie chwalą również różnorodność odcinków, wśród których znalazły się zarówno nawiązania do klasycznych slasherów, jak i historie osadzone w przeszłości wyspy. Obok Matthew Rhysa w obsadzie znaleźli się między innymi Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll i Dale Dickey. Za kamerą stanęli natomiast uznani twórcy, w tym Hiro Murai, Ti West, Sam Donovan oraz Andrew DeYoung. Na razie nie ujawniono daty premiery drugiego sezonu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









