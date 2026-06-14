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Apple TV nie czekało do finału. Jeden z największych serialowych hitów roku otrzymał 2. sezon

Jakub Piwoński
2026/06/14 15:00
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Wdowia zatoka wróci z kolejnymi odcinkami. Apple TV oficjalnie zamówiło drugi sezon popularnej horrorowej komedii.

Na platformach streamingowych co tydzień debiutują nowe seriale, ale tylko nielicznym udaje się przebić do świadomości widzów i krytyków. Jednym z takich wyjątków okazała się Wdowia zatoka, która w krótkim czasie wyrosło na jeden z największych serialowych sukcesów Apple TV w 2026 roku.

Wdowia zatoka
Wdowia zatoka

Wdowia zatoka okazała się hitem. Będzie drugi sezon

Platforma oficjalnie poinformowała o zamówieniu 2. sezonu jeszcze przed emisją finałowego odcinka pierwszej serii. Decyzja nie powinna jednak nikogo dziwić. Produkcja może pochwalić się znakomitymi recenzjami i obecnie utrzymuje aż 97% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes.

Za serial odpowiada Katie Dippold, która pełni funkcję twórczyni, showrunnerki i producentki wykonawczej. Apple TV poinformowało również o podpisaniu z Dippold wieloletniej umowy na rozwój kolejnych projektów. To dobra wiadomość dla fanów serialu, ponieważ sugeruje, że platforma wiąże z twórczynią długoterminowe plany.

GramTV przedstawia:

Akcja Wdowiej zatoki rozgrywa się na niewielkiej wyspie u wybrzeży Massachusetts. Głównym bohaterem jest burmistrz Tom Loftis, w którego wciela się Matthew Rhys. Mężczyzna próbuje uczynić swoją społeczność atrakcyjnym miejscem do życia i odwiedzania przez turystów. Problem w tym, że miejscowość od lat zmaga się z mroczną reputacją, tajemniczymi zaginięciami i nadprzyrodzonymi zjawiskami.

Produkcja zdobyła uznanie dzięki nietypowemu połączeniu horroru i komedii. Twórcy bawią się gatunkowymi schematami, przechodząc od humorystycznych scen do autentycznie niepokojących momentów. Widzowie chwalą również różnorodność odcinków, wśród których znalazły się zarówno nawiązania do klasycznych slasherów, jak i historie osadzone w przeszłości wyspy.

Obok Matthew Rhysa w obsadzie znaleźli się między innymi Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll i Dale Dickey. Za kamerą stanęli natomiast uznani twórcy, w tym Hiro Murai, Ti West, Sam Donovan oraz Andrew DeYoung. Na razie nie ujawniono daty premiery drugiego sezonu.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/widows-bay-the-best-new-tv-show-of-2026-officially-renewed-for-season-2-on-apple-tv/

Tagi:

Popkultura
horror
serial
Apple
popkultura
komedia
Apple TV
drugi sezon
serial telewizyjny
sukces
Matthew Rhys
Widow’s Bay
Wdowia zatoka
Katie Dippold
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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