Co wyda Capcom, staje się hitem. Prezes wreszcie wyjaśnił dlaczego

Tsujimoto opowiedział o tym w wywiadzie z Famitsu z okazji obchodów 43. urodzin Capcomu:

W branży gier, gdy dany tytuł przeradza się w serię, często kończy się to silnym uzależnieniem od konkretnego dewelopera, stając się czymś, co można nazwać tytułem napędzanym przez jednostkę. Jeśli ta osoba nie stworzy kolejnej części, następna odsłona po prostu nie powstaje. Kierunek serii zostaje powiązany z pomysłami jednego twórcy.

Przedyskutowaliśmy tę kwestię z kluczowymi postaciami stojącymi za każdą z franczyz i ostatecznie zgodziliśmy się, że powinniśmy porzucić to podejście. Zamiast tego wpadliśmy na pomysł, że każdy tytuł powinien być w zasadzie budowany od zera. Nie przeszkadzało nam nawet, jeśli w rezultacie sprzedaż przejściowo by spadła. Poprzez przejście na zespołowe podejście do rozwoju gier, Capcom zmienił się diametralnie.