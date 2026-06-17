Co wyda Capcom, staje się hitem. Prezes wreszcie wyjaśnił dlaczego

Jak na razie na miano jednego z najlepszych wydawców tego roku zapracował Capcom. Japoński gigant, co wyda jakąś grę, to ta okazuje się hitem.
Takich przypadków było już kilka. Na czym polega tajemnica studia z Osaki?
W czym tkwi tajemnica sukcesu Capcomu?
Tylko w tym roku Capcom wprowadził na rynek takie produkcje, jak Pragmata, Resident Evil Requiem oraz Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Wszystkie one zostały bardzo ciepło przyjęte, okupując czołówkę rankingów ocen w branżowych mediach. Jakby tego było mało, dla Japończyków to kontynuacja udanej, trwającej od kilku lat serii. Wszak już wcześniej wydali oni też m.in. Monster Hunter Wilds, Dragon’s Dogma 2, Street Fighter 6 czy też Resident Evil 4 Remake. W każdym wypadku mowa tutaj o sukcesie zarówno na polu artystycznym, jak i finansowym. Jak to możliwe? Prezes firmy, Haruhiro Tsujimoto, widzi źródło tej passy w zespołowym podejściu do tworzenia gier, które przyświeca studiu od kilku lat.
Tsujimoto opowiedział o tym w wywiadzie z Famitsu z okazji obchodów 43. urodzin Capcomu:
W branży gier, gdy dany tytuł przeradza się w serię, często kończy się to silnym uzależnieniem od konkretnego dewelopera, stając się czymś, co można nazwać tytułem napędzanym przez jednostkę. Jeśli ta osoba nie stworzy kolejnej części, następna odsłona po prostu nie powstaje. Kierunek serii zostaje powiązany z pomysłami jednego twórcy.
Przedyskutowaliśmy tę kwestię z kluczowymi postaciami stojącymi za każdą z franczyz i ostatecznie zgodziliśmy się, że powinniśmy porzucić to podejście. Zamiast tego wpadliśmy na pomysł, że każdy tytuł powinien być w zasadzie budowany od zera. Nie przeszkadzało nam nawet, jeśli w rezultacie sprzedaż przejściowo by spadła. Poprzez przejście na zespołowe podejście do rozwoju gier, Capcom zmienił się diametralnie.
GramTV przedstawia:
Nie da się ukryć, że Capcom zdołał powrócić na szczyt po trudnej poprzedniej dekadzie. Przecież premiery takich gier, jak Resident Evil 6, DmC: Devil May Cry czy Street Fighter 5 dalekie były od ideałów, a takie Lost Planet 3 okazało się kompletną porażką. Punktem zwrotnym było dopiero wydanie Resident Evil 7 w roku 2017. Dzięki temu Japończycy stopniowo wrócili na szczyt i dziś każdy wypatruje kolejnych ich produkcji. I tak jeszcze w tym roku czekają nas Onimusha: Way of the Sword oraz dodatek do Dragon’s Dogma 2, Dark Arisen. Z kolei w roku 2027 otrzymamy wyczekiwany remake, Resident Evil Veronica.
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