Elden Ring Tarnished Edition opóźnione do 2026 roku. FromSoftware potrzebuje więcej czasu

FromSoftware ogłosiło, że Elden Ring Tarnished Edition, wersja gry przygotowywana z myślą o Nintendo Switch 2, nie ukaże się w 2025 roku. Studio poinformowało, że premiera została przesunięta na 2026, aby twórcy mogli przeprowadzić dodatkowe prace nad optymalizacją i poprawą wydajności.

Elden Ring Tarnished Edition opóźnione do 2026 roku. FromSoftware tłumaczy decyzję

Decyzja nie jest zaskoczeniem — podczas targów Gamescom pojawiły się doniesienia o spadkach płynności nawet do 15 klatek na sekundę w trybie przenośnym. FromSoftware zaznacza, że potrzebuje więcej czasu na dopracowanie działania gry na sprzęcie Nintendo, a dokładny termin premiery zostanie ogłoszony po zakończeniu testów.

Wczytywanie ramki mediów.