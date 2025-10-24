Zaloguj się lub Zarejestruj

Elden Ring Tarnished Edition opóźnione do 2026 roku. FromSoftware potrzebuje więcej czasu

Mikołaj Berlik
2025/10/24 10:00
0
0

Kompletne wydanie Elden Ringa z dodatkiem Shadow of the Erdtree zaliczyło opóźnienie.

FromSoftware ogłosiło, że Elden Ring Tarnished Edition, wersja gry przygotowywana z myślą o Nintendo Switch 2, nie ukaże się w 2025 roku. Studio poinformowało, że premiera została przesunięta na 2026, aby twórcy mogli przeprowadzić dodatkowe prace nad optymalizacją i poprawą wydajności.

Elden Ring
Elden Ring

Elden Ring Tarnished Edition opóźnione do 2026 roku. FromSoftware tłumaczy decyzję

Decyzja nie jest zaskoczeniem — podczas targów Gamescom pojawiły się doniesienia o spadkach płynności nawet do 15 klatek na sekundę w trybie przenośnym. FromSoftware zaznacza, że potrzebuje więcej czasu na dopracowanie działania gry na sprzęcie Nintendo, a dokładny termin premiery zostanie ogłoszony po zakończeniu testów.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Tarnished Edition ma być kompletnym wydaniem Elden Ringa, zawierającym podstawową wersję gry oraz dodatek Shadow of the Erdtree. W zestawie znajdzie się również Tarnished Pack, czyli zestaw nowych klas początkowych, broni i pancerzy. Choć miał trafić na inne platformy jako płatne DLC, FromSoftware potwierdziło, że jego premiera również została przesunięta na 2026 rok.

W międzyczasie studio nie zwalnia tempa – Elden Ring: Nightreign jest już dostępne i ma otrzymać własne DLC jeszcze w tym roku. Na szczegóły jednak trzeba będzie jeszcze poczekać.

Źródło:https://gamingbolt.com/elden-ring-tarnished-edition-delayed-to-2026-for-performance-adjustments

News
Elden Ring
Elden Ring Shadow of the Erdtree
Elden Ring: Tarnished Edition
Mikołaj Berlik
