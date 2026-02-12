Rekordowa wyprzedaż w Nintendo eShop. Gry na Switcha w historycznie najniższych cenach

Cyfrowy sklep Nintendo rozpoczął kolejną dużą akcję promocyjną, w ramach której przeceniono setki gier. Tym razem uwagę zwracają przede wszystkim rekordowo niskie ceny, obejmujące zarówno znane hity, jak i cenione produkcje niezależne.
Rekordowa wyprzedaż w Nintendo eShop – polecane promocje
W aktualnej wyprzedaży można znaleźć gry z różnych gatunków – od spokojnych tytułów logicznych, przez symulatory i przygodówki, aż po dynamiczne gry akcji. Poniżej kilka z najciekawszych ofert:
- No Man’s Sky – 87,99 zł (−60%)
- Sifu – 40,00 zł (−75%)
- Sniper Elite 4 – 32,00 zł (−80%)
- DAVE THE DIVER – 48,00 zł (−40%)
- A Little to the Left – 27,99 zł (−60%)
- Cat Quest III – 42,00 zł (−50%)
- Yes, Your Grace – 20,64 zł (−70%)
- The Last Campfire – 6,00 zł (−90%)
- Gimmick! 2 – 8,00 zł (−90%)
- Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread – 16,00 zł (−80%)
