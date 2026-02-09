Thomas & Friends: Wonders of Sodor. Mistrzowie symulacji tworzą grę o najsłynniejszej lokomotywie świata

Za projekt odpowiada studio Dovetail Games, czyli twórcy uznanej serii Train Sim World.
Zapowiedziany tytuł, Thomas & Friends: Wonders of Sodor, ma być czymś więcej niż prostą grą dla dzieci. Deweloperzy zamierzają wykorzystać swoje doświadczenie w tworzeniu realistycznych symulatorów, by oddać wyspę Sodor z niezwykłą dbałością o szczegóły.
Thomas & Friends: Wonders of Sodor – informacje o grze
Gra powstaje na potężnym silniku Unreal Engine oraz autorskim systemie fizyki Simugraph. Oznacza to, że mimo bajkowej oprawy, zachowanie pociągów na torach ma być zaskakująco dopracowane. Gracze przejmą kontrolę nie tylko nad Tomkiem, ale też nad Piotrusiem, Gabrysiem, Emilką czy Dieslem.
Twórcy przygotowali cztery zróżnicowane tryby rozgrywki, które mają przyciągnąć zarówno młodszych fanów, jak i weteranów symulatorów. Pojawi się osiem unikalnych opowieści pozwalających poznać przygody poszczególnych lokomotyw. Zabierzemy się także za wykonywanie codziennych obowiązków na kolei, co jest ukłonem w stronę fanów serii Train Sim World. Dowiedzieliśmy się również o trybie kreatywnym, w którym możemy dowolnie ustawiać pociągi i eksplorować mapę bez żadnych ograniczeń oraz minigrach urozmaicających rozgrywkę.
Zapowiedź wywołała spore poruszenie w sieci – internauci już żartują, że teraz czekają na „odwrotnego moda”, który do gry o Tomku wprowadzi smoka Alduina ze Skyrima. Studio Dovetail Games celuje w bardzo szeroką grupę odbiorców, dlatego gra trafi na niemal wszystko, co ma ekran.
Data premiery Thomas & Friends: Wonders of Sodor nie została jeszcze ogłoszona, ale tytuł zmierza na PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Gra będzie również grywalna na Switchu 2 dzięki wstecznej kompatybilności.
