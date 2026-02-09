Thomas & Friends: Wonders of Sodor. Mistrzowie symulacji tworzą grę o najsłynniejszej lokomotywie świata

Zapowiedziany tytuł, Thomas & Friends: Wonders of Sodor, ma być czymś więcej niż prostą grą dla dzieci. Deweloperzy zamierzają wykorzystać swoje doświadczenie w tworzeniu realistycznych symulatorów, by oddać wyspę Sodor z niezwykłą dbałością o szczegóły.

Thomas & Friends: Wonders of Sodor – informacje o grze

Gra powstaje na potężnym silniku Unreal Engine oraz autorskim systemie fizyki Simugraph. Oznacza to, że mimo bajkowej oprawy, zachowanie pociągów na torach ma być zaskakująco dopracowane. Gracze przejmą kontrolę nie tylko nad Tomkiem, ale też nad Piotrusiem, Gabrysiem, Emilką czy Dieslem.