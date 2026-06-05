Soulslike co-op na Steam zachwyca graczy. 90% pozytywnych recenzji dla Serpent’s Gaze

Nowy tytuł we wczesnym dostępie szybko zdobywa uznanie.
Nowy kooperacyjny soulslike Serpent’s Gaze zadebiutował we wczesnym dostępie na Steam i zebrał spore grono fanów. Tytuł może pochwalić się około 90% pozytywnych recenzji, co jest bardzo mocnym startem mimo wciąż trwającego rozwoju.
Serpent’s Gaze – nowy soulslike w kooperacji
Serpent’s Gaze pojawiło się na platformie Steam jako produkcja łącząca klasyczne elementy soulslike z trybem kooperacji i elementami roguelike. Gra oferuje typową dla gatunku, wymagającą walkę z trudnymi przeciwnikami oraz bossami, ale dodaje do tego kilka nietypowych rozwiązań. Akcja osadzona jest w egipsko-inspirowanym świecie, a gracze mogą przechodzić rozgrywkę solo lub w drużynie do czterech osób.
Jednym z kluczowych elementów jest system klątw, który wpływa na każdą rozgrywkę, wprowadzając losowe utrudnienia, takie jak dodatkowe zagrożenia środowiskowe czy ścigający gracza przeciwnik. Do tego dochodzi roguelike’owy system ulepszeń, który zmienia sposób budowania postaci w kolejnych podejściach.
Wybierz swoją ulubioną broń i zmierz się z potężnymi przeciwnikami w intensywnych, taktycznych walkach, korzystając z mnóstwa różnych możliwości ulepszeń. Przedzieraj się przez ręcznie tworzone poziomy i stawiaj czoła bossom – tyle razy, ile tylko zechcesz.
Dzięki wsparciu dla maksymalnie 4 graczy możesz wspólnie z kolegami z drużyny mierzyć się z wyzwaniami tego świata lub grać w swoim własnym tempie w pojedynkę.
W miarę postępów na kolejnych poziomach znajdziesz ulepszenia – błogosławieństwa od dziwnych bóstw, dary od swojego patrona i tajemnicze relikwie, które możesz wykorzystać podczas swojej pielgrzymki. Wybieraj mądrze i odkrywaj nieskończoną liczbę kombinacji i strategii.
GramTV przedstawia:
Twórcy Serpent’s Gaze zapowiadają dalszy rozwój projektu, w tym dodanie nowych frakcji, przeciwników i bossów, a także stopniowe podnoszenie ceny wraz z kolejnymi aktualizacjami. Na start produkcja zebrała około 192 recenzji, z czego zdecydowana większość jest pozytywna.
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