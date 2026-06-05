Soulslike co-op na Steam zachwyca graczy. 90% pozytywnych recenzji dla Serpent’s Gaze

Nowy kooperacyjny soulslike Serpent’s Gaze zadebiutował we wczesnym dostępie na Steam i zebrał spore grono fanów. Tytuł może pochwalić się około 90% pozytywnych recenzji, co jest bardzo mocnym startem mimo wciąż trwającego rozwoju.

Serpent’s Gaze – nowy soulslike w kooperacji

Serpent’s Gaze pojawiło się na platformie Steam jako produkcja łącząca klasyczne elementy soulslike z trybem kooperacji i elementami roguelike. Gra oferuje typową dla gatunku, wymagającą walkę z trudnymi przeciwnikami oraz bossami, ale dodaje do tego kilka nietypowych rozwiązań. Akcja osadzona jest w egipsko-inspirowanym świecie, a gracze mogą przechodzić rozgrywkę solo lub w drużynie do czterech osób.