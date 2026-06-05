Nowy Humble Bundle dla fanów sportu. Paczka gier dostępna za 45 zł

Humble Bundle przygotowało kolejną paczkę skierowaną do fanów sportowych produkcji od 2K Games. W ramach nowego zestawu Humble 2K Sports Champions Bundle można zdobyć do czterech gier Steam, pakiet wirtualnej waluty do NBA 2K26 oraz dodatkowe kupony rabatowe do Humble Store. Najtańszy próg startuje od 44,76 zł i zawiera samą grę NBA 2K26 wraz z 35 000 punktów VC.

Humble 2K Sports Champions Bundle – zawartość zestawu

To jedna z bardziej nietypowych paczek w historii Humble Bundle, ponieważ oprócz pełnych wersji gier oferuje również wirtualną walutę wykorzystywaną podczas rozgrywki. Osoby zainteresowane pełnym zestawem muszą sięgnąć po drugi próg cenowy wyceniony na 111,99 zł.