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Nowy Humble Bundle dla fanów sportu. Paczka gier dostępna za 45 zł

Mikołaj Berlik
2026/06/05 18:00
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Zestaw zawiera gry od 2K Games oraz bonusową wirtualną walutę.

Humble Bundle przygotowało kolejną paczkę skierowaną do fanów sportowych produkcji od 2K Games. W ramach nowego zestawu Humble 2K Sports Champions Bundle można zdobyć do czterech gier Steam, pakiet wirtualnej waluty do NBA 2K26 oraz dodatkowe kupony rabatowe do Humble Store. Najtańszy próg startuje od 44,76 zł i zawiera samą grę NBA 2K26 wraz z 35 000 punktów VC.

Humble Bundle
Humble Bundle

Humble 2K Sports Champions Bundle – zawartość zestawu

To jedna z bardziej nietypowych paczek w historii Humble Bundle, ponieważ oprócz pełnych wersji gier oferuje również wirtualną walutę wykorzystywaną podczas rozgrywki. Osoby zainteresowane pełnym zestawem muszą sięgnąć po drugi próg cenowy wyceniony na 111,99 zł.

Zakup pakietu za minimum 44,76 zł gwarantuje:

  • NBA 2K26 Standard Edition
  • NBA 2K26 – 35 000 Virtual Currency Pack

GramTV przedstawia:

Warto zauważyć, że sam pakiet 35 000 VC miał wcześniej historycznie najniższą cenę wynoszącą około 45 zł, co oznacza, że w praktyce gra trafia do zestawu za symboliczną dopłatę.

Za przekroczenie kwoty 111,99 zł otrzymamy dodatkowo:

  • OlliOlli World Rad Edition
  • PGA Tour 2K25 Standard Edition
  • TopSpin 2K25 Grand Slam Edition
  • Kupon 35% zniżki na WWE 2K26 Standard Edition
  • Kupon 35% zniżki na WWE 2K26 Monday Night War Edition

Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam. Oferta Humble 2K Sports Champions Bundle jest ograniczona czasowo i będzie dostępna do wyczerpania okresu promocji.

Źródło:https://www.humblebundle.com/games/2k-sports-champions-bundle

Tagi:

promocja
Humble Bundle
Humble Store
wyprzedaż
promocje
wyprzedaż gier
zestaw
Mikołaj Berlik
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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112