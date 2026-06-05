Nowy Humble Bundle dla fanów sportu. Paczka gier dostępna za 45 zł

Zestaw zawiera gry od 2K Games oraz bonusową wirtualną walutę.
Humble Bundle przygotowało kolejną paczkę skierowaną do fanów sportowych produkcji od 2K Games. W ramach nowego zestawu Humble 2K Sports Champions Bundle można zdobyć do czterech gier Steam, pakiet wirtualnej waluty do NBA 2K26 oraz dodatkowe kupony rabatowe do Humble Store. Najtańszy próg startuje od 44,76 zł i zawiera samą grę NBA 2K26 wraz z 35 000 punktów VC.
Humble 2K Sports Champions Bundle – zawartość zestawu
To jedna z bardziej nietypowych paczek w historii Humble Bundle, ponieważ oprócz pełnych wersji gier oferuje również wirtualną walutę wykorzystywaną podczas rozgrywki. Osoby zainteresowane pełnym zestawem muszą sięgnąć po drugi próg cenowy wyceniony na 111,99 zł.
Zakup pakietu za minimum 44,76 zł gwarantuje:
NBA 2K26 Standard Edition
NBA 2K26 – 35 000 Virtual Currency Pack
GramTV przedstawia:
Warto zauważyć, że sam pakiet 35 000 VC miał wcześniej historycznie najniższą cenę wynoszącą około 45 zł, co oznacza, że w praktyce gra trafia do zestawu za symboliczną dopłatę.
Za przekroczenie kwoty 111,99 zł otrzymamy dodatkowo:
OlliOlli World Rad Edition
PGA Tour 2K25 Standard Edition
TopSpin 2K25 Grand Slam Edition
Kupon 35% zniżki na WWE 2K26 Standard Edition
Kupon 35% zniżki na WWE 2K26 Monday Night War Edition
Wszystkie gry dostępne są w formie kluczy Steam. Oferta Humble 2K Sports Champions Bundle jest ograniczona czasowo i będzie dostępna do wyczerpania okresu promocji.
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