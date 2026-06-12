Soulframe otrzymało aktualizację Gods & Ghosts. Przebudowano system zdobywania broni i dodano handel między graczami

Soulframe otrzymało dość istotną aktualizację, która zmieni nieco rozgrywkę.

Studio Digital Extremes udostępniło Preludes 15, czyli kolejną dużą aktualizację do Soulframe. Łatka zatytułowana Gods & Ghosts wprowadza szereg nowych funkcji i zmian systemowych do znajdującej się we wczesnym dostępie gry akcji. Wśród najważniejszych nowości znalazły się handel między graczami, przebudowany system zdobywania i ulepszania broni, zmiany w Totemach oraz nowi przeciwnicy i wyzwania. Soulframe z nową aktualizacją Jedną z największych nowości jest pełne udostępnienie systemu handlu wszystkim graczom. Od teraz przedmioty można wymieniać w Enklawach oraz przy World Trees. Handel obejmuje większość nieunikalnych przedmiotów, w tym broń, pancerze, talizmany, elementy wyposażenia oraz inne przedmioty. Twórcy zaznaczają jednak, że wszystkie przedmioty posiadające poziomy zostaną automatycznie dostosowane do aktualnego poziomu postaci odbiorcy. Aby korzystać z systemu wymiany, gracze muszą mieć również aktywne zabezpieczenie dwuskładnikowe oraz funkcję EnvoyGuard.

Aktualizacja gruntownie przebudowuje także system zdobywania łupów i tworzenia wyposażenia. Celem zmian jest zwiększenie wartości broni znajdowanej podczas eksploracji świata gry. Od teraz broń może posiadać unikalne właściwości, takie jak jakość przedmiotu, wrodzone zdolności lub specjalne modyfikatory zależne od miejsca, w którym została odnaleziona. Dzięki temu gracze częściej natrafią na gotowe, wartościowe egzemplarze wyposażenia bez konieczności natychmiastowego ulepszania ich w warsztacie. Osoby chcące dalej rozwijać znalezioną broń będą mogły ją udoskonalać poprzez system Refine, wykorzystując nowe Chordstones tworzone u Tuvalkane.

GramTV przedstawia:

Więcej korzyści przyniesie również pomaganie Omen Beasts oraz Przodkom. W miarę wspierania tych postaci gracze będą mogli spotykać je podczas wędrówek po świecie gry, gdzie zaoferują dodatkowe błogosławieństwa i premie wspomagające dalszą przygodę. Znaczące zmiany objęły także Totemy. System został przeprojektowany tak, aby większy nacisk położyć na Runy i Smite’y. Totemy będą działać pasywnie w połączeniu z wybraną Runą lub aktywować dodatkowe efekty podczas używania Run i Smite’ów. W zależności od konfiguracji mogą zapewniać leczenie, zwiększenie obrażeń, dodatkowe eksplozje oraz szereg innych bonusów. Gods & Ghosts wprowadza również nowych i odświeżonych przeciwników, kolejne typy broni do odkrycia oraz nowe wydarzenie typu Siege, które gracze będą mogli podjąć podczas eksploracji świata Soulframe. Aktualizacja Preludes 15 jest już dostępna dla wszystkich uczestników wczesnego dostępu i stanowi kolejny krok w rozwoju nadchodzącego RPG akcji od twórców Warframe.