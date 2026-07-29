Władca Pierścieni zarobił miliardy. On musiał sprzedać dom

Choć filmowa trylogia Petera Jacksona zarobiła miliardy dolarów, odtwórca roli Sama Gamgee nie wzbogacił się na niej. Po latach aktor ujawnił, że po zakończeniu zdjęć był zmuszony sprzedać swój dom.

Trudno w to uwierzyć, ale udział w jednej z najbardziej dochodowych trylogii w historii kina nie zapewnił wszystkim aktorom finansowego bezpieczeństwa. Sean Astin, który wcielił się w Sama Gamgee we Władcy Pierścieni, ujawnił, że po zakończeniu prac nad filmami musiał sprzedać swój dom, ponieważ otrzymał znacznie niższe wynagrodzenie, niż można byłoby przypuszczać. Sukces trylogii nie przełożył się na zarobki W rozmowie z The Guardian aktor przyznał, że nie był przygotowany na ogromną popularność, jaką przyniosła mu rola u boku Elijaha Wooda.

Nie byłem przygotowany na taki poziom rozpoznawalności i zainteresowania. Był ogromny rozdźwięk między tym, ile uwagi otrzymywałem, a tym, ile było z tego pieniędzy. Nie było tego dużo. Astin wyjaśnił, że sam zgodził się na kontrakt, który z perspektywy czasu okazał się niekorzystny. Musiałem sprzedać dom, ponieważ wynegocjowałem tak niewielką kwotę za udział w trzech filmach.

GramTV przedstawia:

Aktor za pracę przy całej trylogii otrzymał około 250 tysięcy dolarów, co oznacza mniej więcej 75 tysięcy dolarów za każdy film. Dziś kwota ta wydaje się zaskakująco niska, zwłaszcza że Drużyna Pierścienia, Dwie wieże i Powrót króla zarobiły łącznie blisko 2,9 miliarda dolarów w światowym box office. Podobne doświadczenia miał również Elijah Wood. Odtwórca Froda wyjaśniał wcześniej, że studio New Line Cinema zdecydowało się nakręcić wszystkie trzy części jednocześnie, co wiązało się z dużym ryzykiem finansowym. Aktorzy podpisali więc kontrakty jeszcze przed premierą pierwszego filmu i nie mogli renegocjować swoich stawek po jego ogromnym sukcesie. Mimo wszystko Astin podkreśla, że nie żałuje udziału w produkcji Petera Jacksona. Przyznaje również, że dziś znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej i z chęcią ponownie zagrałby Sama, gdyby nadarzyła się taka okazja. Przeczytaj także o rocznicy debiutu książkowego Władcy Pierścieni.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









