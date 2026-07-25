Kultowe Black Temple trafi do World of Warcraft: The Burning Crusade Classic Anniversary Edition już w sierpniu

Blizzard ujawnił datę premiery kolejnej dużej aktualizacji do World of Warcraft Classic: The Burning Crusade Classic Anniversary Edition. Już 27 sierpnia gracze będą mogli zmierzyć się z jednym z najbardziej kultowych przeciwników w historii gry w rajdzie Black Temple.

Kultowy rajd Black Temple wraca do klasycznego WoW-a

Globalna premiera aktualizacji została zaplanowana na 27 sierpnia o północy czasu polskiego. Wraz z udostępnieniem aktualizacji do gry trafią dwa legendarne rajdy dla postaci na 70. poziomie doświadczenia. Są to wspomniane już Black Temple oraz The Battle for Mount Hyjal. W pierwszym z nich gracze staną do walki z Illidanem Stormrage'em, natomiast drugi zakończy się starciem z Archimonde'em. Blizzard przypomina również, że przed wejściem do Black Temple konieczne będzie ukończenie wymaganego procesu attunement, odblokowującego dostęp do rajdu.