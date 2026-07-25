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Kultowe Black Temple trafi do World of Warcraft: The Burning Crusade Classic Anniversary Edition już w sierpniu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/25 17:00
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Wkrótce gracze ponownie zmierzą się z potężnym Illidanem Stormrage w rajdzie Black Temple w World of Warcraft: The Burning Crusade Classic Anniversary Edition.

Blizzard ujawnił datę premiery kolejnej dużej aktualizacji do World of Warcraft Classic: The Burning Crusade Classic Anniversary Edition. Już 27 sierpnia gracze będą mogli zmierzyć się z jednym z najbardziej kultowych przeciwników w historii gry w rajdzie Black Temple.

World of Warcraft
World of Warcraft

Kultowy rajd Black Temple wraca do klasycznego WoW-a

Globalna premiera aktualizacji została zaplanowana na 27 sierpnia o północy czasu polskiego. Wraz z udostępnieniem aktualizacji do gry trafią dwa legendarne rajdy dla postaci na 70. poziomie doświadczenia. Są to wspomniane już Black Temple oraz The Battle for Mount Hyjal. W pierwszym z nich gracze staną do walki z Illidanem Stormrage'em, natomiast drugi zakończy się starciem z Archimonde'em. Blizzard przypomina również, że przed wejściem do Black Temple konieczne będzie ukończenie wymaganego procesu attunement, odblokowującego dostęp do rajdu.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadzi także 3. sezon Aren, oferując nowe nagrody oraz zaktualizowany system progresji. Na graczy czeka również nowy sprzęt do zdobycia oraz Epic Gems, które pozwolą dodatkowo ulepszać wyposażenie postaci i zwiększać ich skuteczność podczas najtrudniejszych wyzwań. Kolejną nowością będzie frakcja Netherwing w lokacji Shadowmoon Valley. Obszar stanie się nowym centrum codziennych zadań, dzięki którym gracze będą mogli zdobywać reputację. Blizzard zachęca również do poszukiwania Netherwing Eggs, ponieważ ich zbieranie pozwoli znacznie szybciej zwiększać poziom reputacji. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu zaufania wobec frakcji odblokuje możliwość zdobycia wyjątkowych wierzchowców Netherwing Drake.

Black Temple to 25‑osobowy rajd w Shadowmoon Valley, wprowadzony w The Burning Crusade i uznawany za jeden z najbardziej ikonicznych w historii World of Warcraft. Całość morderczej wyprawy kończy się starciem z legendarnym Illidanem Stormrage’em. To zdecydowanie dobra okazja, aby ponownie wkroczyć do świata Azeroth.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/the-burning-crusade-classic-anniversary-edition-gets-the-black-temple-in-august-2000138574

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World of Warcraft: The Burning Crusade Classic
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112