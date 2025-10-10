Sony zasugerowało datę premiery PlayStation 6 — i to raczej nie jest dobra wiadomość

Na nową generację od Sony jeszcze trochę poczekamy. PS5 najwyraźniej sprzedaje się za dobrze.

Wygląda na to, że na PlayStation 6 poczekamy dłużej, niż wielu się spodziewało. Główny architekt konsol Sony, Mark Cerny, w nowym materiale opublikowanym na oficjalnym kanale PlayStation zasugerował, że kolejna generacja konsoli pojawi się „za kilka lat”. PS6 dopiero za kilka lat To krótka, ale wymowna wypowiedź, która natychmiast rozbudziła spekulacje fanów. Według wielu obserwatorów, może to oznaczać premierę dopiero w 2028 roku – a więc osiem lat po debiucie PS5. Przyczyna takiego stanu rzeczy może być prozaiczna – PS5 wciąż sprzedaje się znakomicie.

PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku i pozostaje najpopularniejszą konsolą obecnej generacji, wyprzedzając Xbox Series X/S. Sony potwierdziło niedawno, że PS5 sprzedało się już w ponad 80,3 miliona egzemplarzy, notując niewielki wzrost sprzedaży w tym roku. W 2024 roku na rynek trafiło również PlayStation 5 Pro, ale gracze coraz głośniej wypatrują już PS6.

W rozmowie z Jackiem Huynhem z AMD, Cerny mówił o nowej technologii graficznej, nad którą pracują obie firmy. Na koniec dodał, że nie może się doczekać, by „wprowadzić te rozwiązania do przyszłej konsoli za kilka lat”. Wystarczyło jedno zdanie, by rozkręcić lawinę teorii. Jeśli „kilka lat” oznacza faktycznie 2028 rok, wcześniejsze przewidywania o premierze PS6 w 2026 lub 2027 roku można już wyrzucić do kosza. W sieci od miesięcy krążą plotki o możliwej specyfikacji konsoli. PS6 miałoby korzystać z procesora z ośmioma rdzeniami Zen 6 oraz układu graficznego RDNA 5 z nawet 48 jednostkami obliczeniowymi. Nie brakuje też informacji o taktowaniu na poziomie 3 GHz lub więcej – choć na razie to tylko niepotwierdzone przecieki. PS6 to więc jak na razie perspektywa daleka, a Sony skupia się na rozwijaniu obecnej generacji.

