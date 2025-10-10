Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony zasugerowało datę premiery PlayStation 6 — i to raczej nie jest dobra wiadomość

Jakub Piwoński
2025/10/10 08:20
3
1

Na nową generację od Sony jeszcze trochę poczekamy. PS5 najwyraźniej sprzedaje się za dobrze.

Wygląda na to, że na PlayStation 6 poczekamy dłużej, niż wielu się spodziewało. Główny architekt konsol Sony, Mark Cerny, w nowym materiale opublikowanym na oficjalnym kanale PlayStation zasugerował, że kolejna generacja konsoli pojawi się „za kilka lat”.

PS5
PS5

PS6 dopiero za kilka lat

To krótka, ale wymowna wypowiedź, która natychmiast rozbudziła spekulacje fanów. Według wielu obserwatorów, może to oznaczać premierę dopiero w 2028 roku – a więc osiem lat po debiucie PS5. Przyczyna takiego stanu rzeczy może być prozaiczna – PS5 wciąż sprzedaje się znakomicie.

PlayStation 5 zadebiutowało w 2020 roku i pozostaje najpopularniejszą konsolą obecnej generacji, wyprzedzając Xbox Series X/S. Sony potwierdziło niedawno, że PS5 sprzedało się już w ponad 80,3 miliona egzemplarzy, notując niewielki wzrost sprzedaży w tym roku. W 2024 roku na rynek trafiło również PlayStation 5 Pro, ale gracze coraz głośniej wypatrują już PS6.

GramTV przedstawia:

W rozmowie z Jackiem Huynhem z AMD, Cerny mówił o nowej technologii graficznej, nad którą pracują obie firmy. Na koniec dodał, że nie może się doczekać, by „wprowadzić te rozwiązania do przyszłej konsoli za kilka lat”. Wystarczyło jedno zdanie, by rozkręcić lawinę teorii. Jeśli „kilka lat” oznacza faktycznie 2028 rok, wcześniejsze przewidywania o premierze PS6 w 2026 lub 2027 roku można już wyrzucić do kosza.

W sieci od miesięcy krążą plotki o możliwej specyfikacji konsoli. PS6 miałoby korzystać z procesora z ośmioma rdzeniami Zen 6 oraz układu graficznego RDNA 5 z nawet 48 jednostkami obliczeniowymi. Nie brakuje też informacji o taktowaniu na poziomie 3 GHz lub więcej – choć na razie to tylko niepotwierdzone przecieki. PS6 to więc jak na razie perspektywa daleka, a Sony skupia się na rozwijaniu obecnej generacji.

Źródło:https://gamerant.com/playstation-6-release-window-rumor/

Tagi:

News
Sony
plotka
premiera
konsole
PlayStation 6
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 09:43

Dla mnie dobrze, bo mam PS5 dopiero od kilku miesięcy :P

Nogradis
Gramowicz
Dzisiaj 09:29

Pomijając fakt, że wszyscy poważni analitycy już od kilku lat wskazują 2028 jako najbardziej prawdopodobną datę premiery kolejnej generacji PlayStation, to jakoś nie do końca rozumiem, dlaczego niby miałaby to być zła wiadomość? Chwilę temu mieliśmy premierę PS5 Pro, konsoli tak dobrej, że spokojnie wystarczy do 2030, czy nawet ciut dłużej, nim zaczną się pojawiać jakiekolwiek produkcje warte przesiadki na PS6. Co istotne, premiera GTA najpewniej bardzo mocno napędzi sprzedaż "Prosiaka", więc tym bardziej nie będzie jakiegoś wielkiego parcia w kierunku nowej generacji.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:22

Mnie tam się nie spieszy do wydania paru tysięcy złotych.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112