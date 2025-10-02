PS5 z nową aktualizacją. PS4 też doczekało się wsparcia

Sony skupiło się tym razem na poprawkach bezpieczeństwa.
Sony rozpoczęło październik od wypuszczenia nowych aktualizacji oprogramowania dla swoich konsol. Od 1 października gracze na całym świecie mogą pobrać wersję 13.02 dla PlayStation 4 oraz 25.06-12.02.00 dla PlayStation 5.
PS4 i PS5 zostały pomyślnie zaktualizowane
Mimo że PlayStation 4 ma już ponad dekadę, Sony wciąż regularnie aktualizuje system, aby zapewnić graczom bezpieczną rozgrywkę online. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że konsola nadal obsługuje premiery dużych gier, takich jak nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7. Ostatnia większa aktualizacja PS4 ukazała się we wrześniu i dodała drobne poprawki w zakresie komunikatów systemowych.
Niestety, podobnie jak w przypadku wielu poprzednich patchy, nie ma co liczyć na znaczące nowości. Zgodnie z oficjalnymi informacjami obie łatki sprowadzają się wyłącznie do „poprawek bezpieczeństwa”.
Warto przypomnieć, że Sony niedawno rozpoczęło sprzedaż odświeżonej wersji PlayStation 5. Nowy model wyróżnia się matowym, czarnym wykończeniem oraz lżejszą wersją Digital Edition (ok. 120 gramów mniej). Niestety, konsola oferuje nieco mniejszą przestrzeń dyskową – 825 GB zamiast wcześniejszego 1 TB.
Sytuacja wokół PlayStation staje się coraz ciekawsza także z innego powodu – coraz więcej gier first-party od Xboxa trafia na PS5. W ostatnich miesiącach zadebiutowały na niej m.in. Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 czy Gears of War: Reloaded. W grudniu dołączy do nich także Microsoft Flight Simulator, którego premiera na PS5 zaplanowana jest na 8 grudnia 2025 roku.
