PS5 z nową aktualizacją. PS4 też doczekało się wsparcia

Sony rozpoczęło październik od wypuszczenia nowych aktualizacji oprogramowania dla swoich konsol. Od 1 października gracze na całym świecie mogą pobrać wersję 13.02 dla PlayStation 4 oraz 25.06-12.02.00 dla PlayStation 5.

PS4 i PS5 zostały pomyślnie zaktualizowane

Mimo że PlayStation 4 ma już ponad dekadę, Sony wciąż regularnie aktualizuje system, aby zapewnić graczom bezpieczną rozgrywkę online. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że konsola nadal obsługuje premiery dużych gier, takich jak nadchodzące Call of Duty: Black Ops 7. Ostatnia większa aktualizacja PS4 ukazała się we wrześniu i dodała drobne poprawki w zakresie komunikatów systemowych.